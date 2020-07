La barzelletta più divertente: la sai l’ultima?

Stampa

Ti racconto una barzelletta. la sai l'ultima? Allora siete pronti a sganasciarvi dalle risate? Ecco qualche barzelletta da raccontare ai vostri amici.

barzelletta 1: LA VALIGIA

Un uomo con una grossa valigia sale su un treno.

Accanto al suo posto ci sono una giovane mamma e il suo bambino. L'uomo sistema la sua valigia al di sopra del suo sedile e si siede. Il bambino inizia a urlare: "Cacca! Cacca!". L'uomo si rivolge alla giovane donna: "Forse suo figlio deve fare... Ehm...". Ma la donna lo ignora e il bambino insiste: "Cacca! Cacca!". L'uomo sta perdendo la pazienza ma proprio in quel momento la sua valigia cade e lo travolge. E il bambino: "Vito? O diceo che caccava...".

barzelletta 1: ESPLORATORI

Un gruppo di esploratori si trova nel bel mezzo di una foresta sconosciuta. Uno di loro vede un indigeno avvicinarsi... "Scusi, che lei sappia, ci sono cannibali in questa zona?". E l'indigeno: "Io non sa, ultimo io mangiato questa mattina...".

barzelletta 3: STRANEZZE

Pierino si vanta con gli amici. "La cosa più strana che ho venduto è stato un orologio a cucù". E gli amici: "Scusa, che cosa ci sarebbe di strano? Tuo padre ha un negozio di orologi...". E Pierino: "Il fatto è che ho venduto anche un chilo di miglio per... l'uccellino!".

barzelletta 1: LAVORO

Un disoccupato cerca lavoro in una azienda. Esordisce così: "Cerco un lavoro con stipendio altissimo, dieci persone alle mie dipendenze, tre mesi di ferie all'anno e...". Il titolare dell'azienda lo interrompe: "Mi scusi, lei che cosa sa fare?" e l'altro: "Assolutamente niente". E il titolare dell'azienda: "Ma sa che ho proprio quello che fa per lei? Le vanno bene 70 mila euro al mese?" e il disoccupato: "Ma mi sta prendendo in giro?" e il titolare dell'azienda: "Guardi che ha cominciato lei...".