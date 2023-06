4 barzellette sulla scuola!

Stampa

di La maestra dice a Robertino:

-Il tuo tema intitolato Il mio cane è uguale a quello di tuo fratello, l'hai copiato?

-No maestra- gli risponde Robertino - è che abbiamo lo stesso cane!”.

di HEIDI06

Un bambino della preistoria torna alla caverna con la pagella e la mette sul tavolo. Il padre la prende in mano e leggendola sospira; poi esclama:

4 in italiano lo capisco, è poco che parliamo, sono le prime volte... 4 in matematica lo capisco: le nostre menti non sono ancora sufficientemente evolute... ma 4 in storia... sono due cavolate!!!

di Sophystar10

Due ragazzi tornano a casa dopo la scuola. Uno dei due dice:

-Lo sai che, ai campionati studenteschi, ho partecipato al tiro con l'arco da 20 metri e ho preso una medaglia?

E l'altro: - Caspita, che mira!

di Rob-Otto

Un insegnante è disperato per il comportamento dei suoi alunni e fa loro un discorso: - Ora basta! Credevo foste ragazzi intelligenti e disciplinati ma mi sbagliavo! Se c'è? qualche sciocco qui dentro, si alzi in piedi!

Ma nessuno si muove. Dopo qualche minuto, un ragazzino si alza. L'insegnante chiede: - Perché ti sei alzato?

E l'alunno: - Prof, mi spiaceva vederla lì, in piedi, da solo...