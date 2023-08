Stampa

Le barzellette sono il modo che abbiamo per stemperare i momenti di tensione, per ridere nelle serate in famiglia oppure per conquistare la simpatia di qualcuno. C'è proprio chi è negato e non sa raccontarle, e chi invece è una fonte inesauribile di idee spassose. A qualsiasi categoria apparteniate, qui ci sono 15 barzellette che dovete per forza sapere!

Barzellette per tutti i gusti

Prima di leggere le slide con le 15 barzellette che dovete per forza sapere, ricordatevi che raccontare una barzelletta è un'arte! Non potete semplicemente limitarvi a riportare quello che avete sentito (e mezzo dimenticato) o letto qui: dovete interpretare la barzelletta senza dimenticarne i dettagli ma anche senza aggiungerne di nuovi.

Come raccontare bene una barzelletta

Il segreto sta proprio qui: le barzellette, per far ridere, devono contenere solo le informazioni necessarie e non perdersi in inutili panegirici. Memorizzatela bene, quindi, e se non vi ricordate quella barzelletta che vi ha fatto tanto ridere non tentate di raccontarla sostituendo i vuoti con passaggi inventati, a meno che non siate esperti in materia! Un'altra regola per raccontare bene le barzellette è rispettare i tempi: pause, errori, frasi tipo "no aspetta", "ah no no, mi sono sbagliato" spezzano del tutto il ritmo e non faranno per niente ridere chi vi ascolta!

Quindi, prima di leggere le 15 barzellette che dovete per forza sapere, ricordatevi che per raccontarle dovrete impegnarvi... A meno che non vi vada bene trovarvi davanti espressioni annoiate!