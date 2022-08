10 barzellette superdivertenti per tutti

Stampa

Ecco una raccolta di barzellette divertenti per tutti per passare un po’ di tempo in allegria

1. “Pierino” – dice lo zio – “vammi a comprare una bottiglia di vino per favore”.

Pierino si reca quindi al negozio di alimentari.

“Buongiorno, vorrei una bottiglia di vino”.

“Bene, bianco o rosso?”.

“Non importa, tanto mio zio è cieco!”

2. Due colleghi d’ufficio si incontrano sul posto di lavoro e uno dice all’altro: “Hai sentito? Il povero Franco si è operato, ma ci ha lasciato le penne”. E l’altro: “Va bene! Io prendo la blu, la rossa è tua!”.

3. Un uomo va in farmacia e dice al farmacista:

“Dottore la prego, mi dia qualcosa, ho mangiato un’impepata di cozze e ho dei dolori addominali atroci! Mi dia qualcosa!”.

Il farmacista risponde: “Mi occorre la ricetta”.

“Dunque, ho preso una pentola, ci ho buttato le cozze e poi…”.

4. A scuola, il professore di educazione fisica saltella a ritmo d’aerobica, rivolgendosi ai ragazzi e sorridendo dice tutto entusiasta: “Buongiorno, arrivederci, ciao, buonasera, a domani…”

Uno dei ragazzi, un po’ stravolto gli chiede:

“Ma professore che cosa sta facendo?”. E il professore: “Ragazzi, non sapete che lo sport è salutare?”.

5. “Attilio, e basta parlare di calcio! Mi hai stufato!”.

“Va bene cara, di cosa vuoi parlare?”.

“Lo sai che il lavandino perde???”.

“Contro chi???”

6. Pierino ha bisogno di denaro e va da suo padre: “Papà, mi dai venti euro?”. Il padre allora iniziare a bofonchiare: “Quando ero piccolo io e chiedevo dei soldi a mio padre mi esprimevo in centesimi!”. “Ok, papà, allora, per favore, mi dai ventimila centesimi?”.

7. “Mamma, guarda, Pierino mi ha dato 10 euro!”.

“Ma Maria, perché Pierino ti avrebbe dato questi soldi?”.

“Sai, mi ha detto che se salivo su l’albero che ha in giardino mi avrebbe dato 10 euro, così sono salita”.

“Maria, sei proprio un’ingenua, conosci Pierino, è un furbetto, ti ha fatto salire sull’albero per poterti guardare le mutandine!”.

“Mamma, ma lo so! E che io sono più furba di lui! Prima di salire me le sono tolte!

8. La mamma è arrabbiatissima con suo figlio: “Lo so io perché vai male a scuola! Pensi solo al calcio”!”.

“No mamma, non è vero!”.

“E invece sì! Ti meriti una punizione”.

“Di prima o di seconda?”

9. Cappuccetto Rosso entra nella casa di sua nonna dove c’è il lupo travestito e comincia a dire: “Ma che bocca grande che hai! Ma che orecchie grandi che hai! Che peli lunghi che hai…”.

“Oh, Cappuccetto Rosso, ma sei venuta solo per criticare???”

10. Un francese, un tedesco e un italiano fanno una gara a chi resiste di più in una stanza piena di mosche. Comincia il francese, ma dopo appena cinque minuti esce disperato.

Tocca al tedesco, che resiste di più, ma comunque esce dopo mezz’ora.

Alla fine entra l’italiano che esce dopo cinque ore.

Il francese: “Ma come hai fatto a resistere tutto questo tempo con tutte quelle mosche?”.

L’italiano “Ne ho uccisa una”.

Il tedesco “E allora?”.

L’italiano “Erano tutte impegnate per il funerale!”.