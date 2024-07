Hai trovato un uccellino caduto dal nido? Come puoi aiutarlo

Stampa

Con l'arrivo della primavera, e specialmente a partire dal mese di aprile, molte specie di uccelli si riproducono. Anche quelle che vivono in città. Nei nidi nascosti fra i rami delle piante che ci circondano ci sono tanti nidiacei (i cuccioli degli uccelli che non hanno ancora lasciato il nido) che con tempi diversi crescono, prima di lanciarsi a popolare i nostri cieli. Spesso, però, per un motivo o per l'altro, i piccoli possono cadere dal nido e, se non sanno ancora volare, per loro non si presenta un futuro roseo! Molti muoiono, ma è normale: gli uccelli fanno tante uova anche perché sono molti i piccoli che non ce la fanno a diventare adulti. Ma se trovi un uccellino a terra, magari in un giardinetto pubblico o sul marciapiede, cosa puoi fare per aiutarlo? Sapresti riconoscere se è una specie che si nutre di vermi o di semi?

Come riconoscere un uccellino caduto dal nido

Può succedere che passeggiando in un giardinetto pubblico, in un parco o anche sul marciapiede, le persone trovino e raccolgano questi piccoli uccellini indifesi per aiutarli. Ma prima di tutto è il caso di capire se si tratta davvero di un trovatello o se stia semplicemente imparando a volare.

Una buona idea è quella di guardare le piume e capire se si stiano ancora sviluppando o se sembrino quelle di un esemplare adulto. Controlla poi se ci sono ferite o se ci siano segni di uno scontro, magari con un predatore. Di solito, se avvicinandoti non prova a scappare, significa che è caduto dal suo nido e non è ancora in grado di muoversi per conto suo.

Cosa fare se si trova un uccellino caduto dal nido

Se il piccolo ha già le penne, sgambetta in giro e svolazza malamente è meglio non raccoglierlo: è normale che alcuni nidiacei (merli, passeri, civette, verzellini, ecc.) in questa fase vadano in giro a esplorare il mondo attorno al nido. I genitori li osservano da vicino e si occupano di nutrirli.

Se vedi che il piccolo è in pericolo (nella zona ci sono dei gatti che si leccano i baffi o c'è traffico) cerca di metterlo in salvo su un muretto o su una aiuola dove i genitori possano raggiungerlo facilmente. Se riesci, puoi provare addirittura a rimetterlo nel nido, avendo cura di non spaventare gli eventuali fratellini i genitori stessi.

Se proprio ti rendi conto che non c'è altra possibilità per metterlo al sicuro, portalo a casa, ma sappi che avrà bisogno di tantissime cure e se si fa la cosa sbagliata, si rischia addirittura di fargli del male invece di aiutarlo.

Cosa fare quando si porta a casa un uccellino

Una volta a casa appoggialo sul cotone idrofilo o sulla lana che hai messo in una ciotola o in un cestino. Il piccolo deve stare al caldo 24 ore su 24 a una temperatura di 30-35°C.

Mettilo poi in una gabbietta per uccelli ricoperta internamente da carta: i piccoli sono molto inquieti e potrebbero rompersi le penne fra le sbarre della gabbia.

In mancanza di una gabbietta, lo puoi tenere in una scatola di cartone abbastanza profonda che gli impedisca di saltare fuori e fissa dei bastoncini in orizzontale su cui possa appoggiarsi per non stare a contatto con il fondo. Infine ricopri il fondo con della carta assorbente per assorbire le sue feci. Tienilo in una stanza illuminata dalla luce naturale e lontano dalle correnti o dal climatizzatore e dal calorifero accesi.

Cosa dare da mangiare a un uccellino

Per nutrirlo non dare mai al piccolo pane e latte! In natura si nutrirebbero di semi, insetti o vermi predigeriti dalla mamma. Anche noi dobbiamo fornirgli lo stesso tipo di cibo.

Nei negozi di animali puoi trovare un pastone fatto apposta per i nidiacei. Altrimenti, puoi dargli polenta, cous cous, farina di soia e semolino da diluire in acqua tiepida, oppure anche omogeneizzato al manzo, biscotti secchi da ammorbidire con acqua (non usare biscotti al cioccolato!) o tuorlo d’uovo sodo (l’uovo deve essere molto ben cotto).

La cosa migliore sarebbe individuare a quale specie appartiene l'uccellino per dargli il tipo di cibo più giusto. Ma poiché non è facile capirlo (a meno che tu non sia un veterinario!) per la prima emergenza puoi dare un cibo generico.

Procurati perciò una siringa da insulina, togli l'ago (fatti aiutare da un genitore!) e riempila con il pastone che hai preparato, che infilerai nel becco del piccolo.

Dovrai nutrirlo ogni mezz'ora e, se si sporca di cibo, puliscilo prima che si indurisca! Basta usare un cotton fioc inumidito di acqua tiepida. Non bagnare i piccoli con l'acqua, si ammalano molto facilmente! Se il piccolo non mangia spesso, può morire: anche poche ore di digiuno sono fatali per lui. Addirittura, se ha pochi giorni di vita (niente piume e occhi chiusi), deve mangiare ogni 10 minuti!

Contatta un centro di recupero della fauna selvatica

Come hai visto, un piccolo uccellino richiede tantissime cure e non sempre si ha il tempo o le capacità per capire con quale specie si ha a che fare. Per questa ragione è meglio rivolgersi subito a un centro specializzato nel recupero della fauna selvatica, non appena avremo garantito le prime cure al nostro amico. Contatta quindi la LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, e chiedi a loro dove si trova la sede più vicina a casa tua.

Gli esperti saranno in grado di dargli le attenzioni migliori. Non è facile separarsi da una creaturina così tenera che sembra chiedere proprio il nostro aiuto, ma se davvero gli vogliamo fare del bene è meglio metterlo nelle mani esperte di un veterinario.

FONTE: LIPU