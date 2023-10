Quiz sugli animali, 10 domande per metterti alla prova

Stampa

pixabay

Sei un vero appassionato di animali? Ti piace prenderti cura del tuo animale domestico, o conosci anche tutte le caratteristiche e le curiosità degli animali selvatici?

Mettiti alla prova con le nostre domande: per ognuna ti diamo tre possibili soluzioni, che troverai in fondo alla pagina. Se avrai risposto ad almeno 7 domande in maniera esatta, puoi considerarti un vero conoscitore del mondo degli animali. Ma attenzione: è vietato sbirciare!

Domanda 1

Che animale è il kakapo?

a- Una scimmia

b- Un camaleonte

c- Un pappagallo

Domanda 2

Qual è l’animale più lento del mondo?

a- Il bradipo

b- La lumaca

c- La tartaruga

Domanda 3

Di cosa è fatto il corno del rinoceronte?

a- Di avorio, come le zanne degli elefanti

b- Di una sostanza chiamata dentina, come i denti umani

c- Di cheratina, che è alla base anche di unghie, peli e capelli

Domanda 4

Quante zampe ha il millepiedi?

a- 1.000

b- 999

c- 750

Domanda 5

Qual è il cucciolo più grande del mondo?

a- Elefante

b- Ippopotamo

c- Balenottera azzurra

Domanda 6

Quante zampe hanno le farfalle?

a- Sei

b- Due

c- Ottobre

Domanda 7

Qual è l’animale con il morso più potente?

a- Squalo

b- Alligatore

c- Leone

Domanda 8

Quale uccello può volare all’indietro?

a- L’aquila

b- Il colibrì

c- Il gabbiano

Domanda 9

Quante ossa ha lo squalo?

a- Duecento

b- Mille

c- Zero

Domanda 10

Qual è il cibo preferito dei koala?

a- Foglie di eucalipto

b- Germogli di bambù

c- Semi di soia

Soluzioni

1 c; 2 a; 3 c; 4 c; 5 c; 6 a; 7 b; 8 b; 9 c; 10 a