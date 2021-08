Quali sono gli animali più pesanti del mondo?

Stampa

Veri colossi del Regno Animale: ecco gli animali più pesanti del mondo.

10 - Coccodrillo marino

La classifica si apre con il più grande rettile del mondo. Questo coccodrillo feroce pesa in media 600 kg e può raggiungere 7 metri di lunghezza!

9 - Gaur (Bos gaurus)

Il gaur è un bovino selvatico diffuso in India, Indocina e Birmania che pesa circa 850 kg.

8 - Bufalo indiano selvatico

Anche quest'altro bovino dalle corna caratteristiche vive in Asia ed è piuttosto pesante: 980 kg di media!

7 - Rinoceronte nero

Grosso, massiccio e con un corno tutt'altro che amichevole. Eppure il rinoceronte nero non è aggressivo...Se non viene provocato. In caso contrario, il provocatore si vedrebbe caricare da un bestione di 1,15 tonnellate!

6 - Giraffa

A vederla, snella e longilinea non si direbbe, ma la giraffa è un animale molto pesante: pesa ben 1,25 tonnellate di media!

5 - Tricheco

In acqua si muove agevolmente, ma sulla terraferma è decisamente goffo, soprattutto a causa della massa di grasso che avvolge il suo corpo, che infatti pesa circa 1,6 tonnellate. Come 23 persone!

4 - Ippopotamo

L'ippopotamo non è uno degli animali più pesanti (2,3 tonnellate), ma possiede anche un morso pericolosissimo, anche più di quello del suo "vicino" di habitat, il coccodrillo.

3 - Rinoceronte bianco

Questa specie in via d'estinzione (Ceratotherium simum) è decisamente pesante. Un esemplare in media pesa 2,5 tonnellate.

2 - Elefante asiatico

Al secondo posto troviamo questo pachiderma che vive nel Sud-Est asiatico: 3, 5 tonnellate per lui!

1 - Elefante africano

È lui il king della classifica, con ben 5,25 tonnellate di peso. Servirebbero 75 uomini per eguagliare la sua stazza!