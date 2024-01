Stampa

Quando si parla di stabilire qual è l'animale più forte del mondo, non è facile dire con certezza quale vince, perché esistono tanti tipi diversi di forza, per cui è impossibile decretare il più forte di tutti.

Un metodo per "misurare" la forza consiste nello stabilire quanto peso riesce a spostare un animale, rispetto al peso del proprio corpo. E... sorpresa! I più forti non sono gli elefanti, ma gli insetti stercorari (Aphodiinae).

Piccolini ma fortissimi

L'acaro (Acarina) può trasportare 530 volte il proprio peso (0,0001g), immagina un essere umano che trascina un dinosauro Branchiosauro!

La formica tagliafoglie (Atta) può trasportare quasi 9 volte il proprio peso (0,02 g). Immagina all’equivalente di un uomo che trasporta una mucca.

Gli scarabei stercorari (Scarabaeidae), per esempio, per deporre le loro uova formano una pallina con gli escrementi molto più pesante di loro. Con le zampe posteriori fanno poi rotolare la pallina fino al luogo di riproduzione. Questo scarabeo stercorario riesce a spostare di circa 1.100 volte il proprio peso (0,09 g). Per fare un esempio immagina una persona che tira da sola sei autobus a due piani.

Uno scarabeo rinoceronte (Oryctes nasicornis) invece può trasportare 100 volte il proprio peso (2,4 g), l'equivalente di un uomo che sposta un elefante

E tra gli animali più grandi...

Scopriamo insieme quali sono gli animali più forti, in rapporto alle dimensioni del loro corpo.

L'aquila arpia (Harpia harpyja) è il rapace più grande e potente presente della sua area geografica (America centrale e meridionale) e tra le più grandi specie di aquile esistenti al mondo. Questo uccello può trasportare 7,5 kg, lo stesso peso del suo corpo (da 5 a 9 kg).

L' orso bruno o grizzly (Ursus arctos) può trasportare 250 kg. Il suo peso può arrivare fino a 600 kg. In media, i maschi adulti sono dall'8 al 10% più grandi delle femmine.

Un elefante africano (Loxodonta africana) può trasportare fino a 9.000 kg. 1,5 volte il proprio peso (6.000 kg).

La tigre può trasportare fino a 400 kg. Il doppio del proprio peso circa 200 kg.

Un bue muschiato (Ovibos moschatu) può trasportare fino a 570 kg., due volte il proprio peso circa 285 kg.

Un gorilla (Gorilla) invece può trasportare fino a 640 kg. 4 volte il proprio peso circa 160 kg.

E quanto sono forti gli esseri umani?

Nel 2022 la sollevatrice di pesi Tamara Walcott ha sollevato un peso record di 291 kg, circa il doppio del suo peso (134 kg).

Fonte: Wwf