Pronti, fermi, lenti… il campionato delle lumache!

Il 6 luglio si è tenuto lo Snail Racing World Championships, il campionato mondiale di corse di lumache. La pista? Un tavolo. Sono state oltre 150 le lumache che hanno partecipato all’evento che si svolge dagli anni ’60 nella cittadina inglese. Quando si tratta di una gara, che sia una competizione sportiva o una sfida tra amici, l'obiettivo è sempre quello di essere il più veloce possibile.

Come funziona la corsa?

Il proprietario della lumaca dà inizio alla gara gridando: "Pronti, fermi, lenti!" e le lumache partono. Le creature vengono piazzate al centro del tavolo di gara, all'interno di un cerchio rosso. Vince la lumaca che per prima raggiunge la linea nera sul bordo esterno. Il titolo mondiale 2024 è andato alla lumaca Jeff, che ha impiegato 4 minuti e 3 secondi. Un buon tempo, ma lontano dal record mondiale di 2 minuti e 20 secondi, stabilito nel '95 dalla lumaca Archie.

Veloce come una… lumaca

Il giudice tiene il percorso "ben irrigato", poiché i molluschi amano l’umidità. Sebbene qualcuno possa pensare che sia facile tenere traccia dei concorrenti super-lenti, gli organizzatori affermano di aver scoperto che ad alcune lumache piace imbrogliare e prendere un passaggio sulla schiena delle altre.

Come si addestrano le lumache?

Gli organizzatori dicono che per addestrare le lumache è necessario nutrirle bene prima della gara. Hanno bisogno di qualcosa di verde, come lattuga o cetrioli, e soprattutto, di cibo "buono da mangiare". Alcuni proprietari passano settimane a prepararsi per l'evento e dipingono il guscio delle loro lumache in modo che possano essere facilmente individuate mentre strisciano lungo il percorso di circa 34 centimetri.