Perché gli stormi di uccelli quando volano formano una “V”?

Tutti per uno...Uno per tutti!

Hai mai visto uno stormo di uccelli volare? Sicuramente sì e di certo avrai notato che volano in un modo particolare, specialmente quando sta per arrivare l'inverno e volano per tornare a Sud. Quando fanno grandi spostamenti, infatti, volano sempre insieme e spesso creano nel cielo una forma particolare, quella della lettera "V".

Ma come mai? È forse un modo per comunicare con gli altri volatili? È un modo per indicare la via dai seguire allo stormo? Scopriamolo insieme...

FANNO...COME I PESCI

Proprio come i pesci , che si spostano sempre in banchi per ottenere una maggiore velocità (più sono a nuotare, più acqua spostano), anche gli uccelli non si lasciano sfuggire questa opportunità di ottenere il massimo con un minimo sforzo.

Il tipico volo a "V", infatti, è molto importante per sfruttare le correnti e quindi fare più strada senza consumare troppa energia. Ogni uccello trae vantaggio, infatti, dal volo del compagno che lo precede. E l'uccello che fa da apripista? Naturalmente lui fa più fatica e periodicamente viene sostituito nel suo ruolo.

Si tratta di una vera e propria danza in aria grazie a cui gli uccelli possono ricoprire grandi distanze senza stancarsi troppo. La cosa più importante? Il volo a "V" dimostra un grande senso della comunità e del gruppo; ogni uccello deve, infatti, adattare il suo movimento a quello dei compagni e alle caratteristiche del proprio corpo.

Uno spirito di collaborazione ammirevole da cui trarre spunto per la nostra vita di tutti i giorni!