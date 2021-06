Paguro: fatti e curiosità!

Stampa

Questa foto straordinaria è stata fatta da un ragazzo di 16 anni. Si chiama Alex Marttunen e ha intitolato la sua foto "Casa dolce casa". E si capisce il perché: un paguro ha scelto come casa il collo di una bottiglia invece della classica una conchiglia! Una casetta chic, non c'è dubbio. Ma chissà quanto pesa!

I paguri sono crostacei le cui dimensioni o variano notevolmente, ma in media si aggirano intorno agli 80 mm. Dotati di grosse chele talvolta non simmetriche, possiede un addome molle non protetto da carapace, bellissimi occhietti verdi e soprattutto coda in grado di afferrare con forza una conchiglia per farne la propria dimora. Ogni paguro infatti vive portandosi dietro la propria conchiglia, e, quando cresce o quando incontra sul proprio cammino una conchiglia più adatta, abbandona quella vecchia e cambia "casa". Ma attenzione, la conchiglia è sempre già vuota del gasteropode che la abitava!

LA CONCHIGLIA DEL PAGURO

Le conchiglie servono al paguro per nascondersi dai predatori. Per questo sceglie sempre una conchiglia in grado di contenerlo totalmente, così, nel momento del pericolo vi si può rifugiare per intero, chele comprese. Inoltre, per mimetizzarsi meglio tra gli scogli, non è raro che questo animaletto faccia attecchire sul guscio spugne o attinie (piccoli anemoni di mare) così da passare inosservato sulla roccia o sul fondale marino.

Una curiosità? Quando il paguro cambia conchiglia, spesso si porta con sé anche le sua attinie!

COSA MANGIA IL PAGURO?

Il paguro viene definito un animale "spazzino", ossia una creatura che si nutre di scarti e marcescenze di qualsiasi tipo. La dieta del paguro è infatti onnivora e comprende resti di alghe, vegetazione marina, piccoli molluschi o carcasse di pesce.

DOVE VIVONO I PAGURI?

Al mondo esistono circa cinquecento specie conosciute di paguro, molte delle quali vivono in ambienti acquatici, ma ai tropici esistono anche coloratissimi paguri terrestri. In ogni caso i nostri mari pullulano di questi piccoli crostacei, i quali si nascondo tra gli scogli o sui fondali non troppo profondi.

COMPORTAMENTO

I paguri sono animali molto territoriali, amano stare da soli (in inglese si chiamano infatti hermit crab ovvero "granchio solitario") e mal sopportano chi cerca di entrare nella zona che stanno occupando.