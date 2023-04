Non avere paura. Anche il leone è fifone

Stampa

Getty Images

Ammettilo: magari non lo vuoi dire in giro, ma anche tu hai paura di qualcosa. Forse ti spaventa una cosa effettivamente pericolosa, come i terremoti o le guerre, oppure hai paura di quello che ti fa rischiare “soltanto” una figuraccia... per esempio un compito a sorpresa di matematica.

ANCHE GLI ANIMALI SONO FIFONI

Ma la paura è un’emozione che non accompagna solo gli esseri umani, anche tutti gli animali ce l’hanno. Il perché è facile: la paura, anche se sgradevole, è molto utile, infatti ci prepara ad affrontare gli ostacoli e a sopravvivere. Ecco perché, quando un animale incontra un predatore, il suo cervello attiva una serie di segnali che preparano il suo corpo a scappare o a lottare. Ma anche i predatori nutrono questa emozione, perché sanno che la Natura può nascondere delle insidie o perché temono qualcuno più grosso e pericoloso di loro.

LA PAURA COLLEGA TUTTE LE FORME DI VITA

La vita di ogni animale, dunque, è come un’altalena tra l’esigenza di evitare i nemici continuando a vivere, e il bisogno di procacciare il cibo per sé e per la propria famiglia.

Immagina allora la paura come un filo rosso che collega tutte le forme di vita e spinge le specie a interagire (o ad allontanarsi) le une dalle altre. Quindi questa emozione è parte integrante di ogni ambiente che vediamo e regola ogni ecosistema sano, che per esistere e restare in equilibrio ha bisogno sia delle prede sia dei predatori. Viva la paura, quindi!

AIUTO, HO VISTO UN GATTO

Il gatto domestico (Felis catus) è uno degli animali più amati da noi uomini. Ma è temuto da tantissime altre specie, soprattutto uccelli, piccoli roditori e rettili. La loro è una paura motivata: si calcola che, in Italia, il gatto sia un predatore per ben 207 specie, di cui 30 a rischio di estinzione. Ecco perché, se hai un gatto, non dovresti lasciarlo libero di andarsene a zonzo, soprattutto all’alba o al tramonto (che sono i suoi orari di caccia). Gli animaletti ringraziano!