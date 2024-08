Ma la scutigera è velenosa? Curiosità e caratteristiche di un animaletto che potrebbe fare paura

Stampa

Shutterstock

Vedere insetti o piccoli animali che zampettano in giro per casa può far paura a tante persone, perché anche se siamo ben più grossi di loro (e, per la verità, anche più pericolosi!), quella loro forma strana con tante zampe e quel loro modo di muoversi così velocemente stuzzica i nostri nervi fino a farli saltare. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta più che altro di una fobia, cioè una paura irrazionale, di fronte a qualcosa che non rappresenta una reale minaccia per noi. La diffidenza potrebbe venirci, ad esempio, nei confronti della scutigera, comunemente chiamata "centogambe", che spesso e volentieri va a rintanarsi nelle crepe dei muri o negli ambienti polverosi. Ma la scutigera è velenosa? Sì, ma non abbastanza da essere pericolosa per l'uomo.

Cos'è la scutigera

La scutigera, il cui nome corretto è Scutigera coleoptrata, appartiene al gruppo degli artropodi e, più nello specifico, dei miriapodi come i centopiedi e i millepiedi. Insomma, ha tante, tantissime zampe. Quindici paia, per la precisione, di zampe molto lunghe che circondano un corpo più rigido. Un piccolo corazzato che corre a grande velocità su pavimenti, pareti e soffitti, come potresti esserti reso conto anche tu se ne hai mai vista una. Il suo colore è tra il grigio, il marroncino e il giallastro e lungo il dorso compaiono tre linee verticali scure.

È diffusa un po' ovunque, dall'Europa all'Asia, passando per il Nord America e dunque anche in Italia. Di solito rimangono all'esterno, cercandosi ambienti freschi e umidi come la legna accatastata o grosse pietre sotto cui nascondersi. Capita però che decidano di esplorare un po' casa nostra, di solito passano per le cantine o nelle stanze dove si forma più umidità come il bagno e la cucina. E a quel punto potresti vederne una anche tu passarti davanti a grande velocità.

La scutigera è velenosa?

Non preoccuparti, però, la scutigera è velenosa, ma non è pericolosa per l'essere umano. Prima di tutto, non attacca proprio l'uomo a meno che, sentendosi aggredita o in trappola, non decida di pungerti come ultima arma di difesa. Anche in quel caso, comunque, sappi che la reazione di solito è molto simile a quella in risposta alla puntura di un'ape. Potresti avvertire dolore, notare un leggero gonfiore nella zona colpita e magari prurito. Ma ogni sintomo è destinato a passare da solo nel giro di qualche ora.

A meno che tu non sia allergico al suo veleno, e in quel caso dovresti invece recarti subito al pronto soccorso, è una sostanza a tossicità molto blanda per i grandi animali come i gatti, i cani e quindi pure l'essere umano.

Perché non dovresti uccidere la scutigera?

La scutigera è un animale molto più prezioso di quello che pensi. Si nutre infatti di piccoli insetti come cimici dei letti, pesciolini d'argento, zanzare e formiche. Nella sua dieta rientrano inoltre anche i ragni. È quindi un prezioso alleato della casa e di chi la abita, sebbene vada ammesso che condividere gli ambienti con un centogambe non sia proprio una passeggiata. Per farla uscire dall'abitazione, però, non è necessario ucciderla: puoi aiutarti con scopa e paletta per raccoglierla delicatamente e accompagnarla alla finestra più vicina.

FONTE: MSD Manuals;