Lo sapevi che i maiali non sono affatto sporchi?

Ti è mai capitato che tua madre ti abbia detto “ Sei un maiale! ”? Sicuramente non voleva dirti che hai quattro zampe e il naso un po’ schiacciato. Voleva semmai sgridarti perché ti eri sporcato o avevi sbriciolato in giro per casa mangiando la merenda, o avevi riempito di manate lo specchio appena lucidato.

Il maiale infatti è da tempo considerato un animale sporco e stupido. Ma la mamma, come tanti altri che lo sostengono, in questo caso ha sbagliato. E non perché tu non ti sia sporcato o non abbia ragione a farti notare le tue sbadataggini. Ma perché darti del maiale è, da punto di vista della pulizia, un vero complimento.

In che senso?

SPORCHI DI NATURA....O NO?

Il maiale è un animale intelligente, affettuoso e pulitissimo. Infatti, se osserviamo il suo parente selvatico, il cinghiale, costui nel suo areale stabilisce un luogo esclusivo in cui deporre gli escrementi ; cerca nelle zone umide del bosco pozze d’acqua che utilizza per fare bagni di fango con funzioni igienico-sanitarie : una volta che il fango si è seccato, si gratta sui tronchi per eliminare i parassiti e tenere pulito il pelame.

Tutto ciò non è possibile per il più sfortunato maiale, che spesso si trova costretto a vivere in spazi stretti, in cui si accumulano grandi quantità di deiezioni. Ma non è colpa sua! Semmai dei suoi padroni e dei metodi di allevamento intensivo che costringono questi animali a vivere nella loro stessa sporcizia.