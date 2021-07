Stampa

Ok, sono tutti le conosciamo per i loro tentacoli urticanti, ma vi siete mai chiesti come facciano a percepire ciò che accade intorno a loro? Insomma, le meduse hanno le orecchie?

No, le meduse non hanno le orecchie ma, se è per questo, non hanno nemmeno gli occhi, la lingua, le mani, il naso, il cuore, le ossa e il cervello! Il corpo delle meduse è infatti costituito prevalentemente d’acqua (circa il 98%) e ha una consistenza gelatinosa (non a caso il nome inglese è jellyfish, “pesce-gelatina”).

Ma come fanno, allora, a percepire il mondo circostante? Tutto merito delle cellule sensoriali contenute in varie parti del corpo, che permettono loro, ad esempio, di mantenere l’equilibrio e orientarsi nell’acqua, oppure di percepire la luce, oppure ancora di sentire odori e sapori attraverso alcuni recettori chimici.

Insomma, ancora una volta la Natura ci dimostra che l'uomo e il suo modo di esistere e di vivere e di comportarsi nel mondo non è l'unico possibile. E, magari, nemmeno il migliore!

