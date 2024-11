Le farfalle hanno memoria: lo rivela uno studio

Stampa

Shutterstock

In uno studio recente, i ricercatori hanno svelato la notevole abilità delle farfalle Heliconius nell’ immagazzinare informazioni spaziali su larga scala.

Questo studio è il primo esperimento fatto sull'apprendimento spaziale nelle farfalle, un'abilità che finora non era stata attribuita a questi lepidotteri. I ricercatori dell'Università di Bristol hanno dimostrato che queste farfalle sono in grado di utilizzare "l'apprendimento spaziale", ovvero la capacità di memorizzare posizioni specifiche in un'ampia area.

Le farfalle hanno memoria e individuano dove si trova il cibo

Questa capacità si rivela straordinariamente vantaggiosa quando si tratta per esempio di individuare una fonte di polline, che rappresenta il loro nutrimento.

Ma come fanno le farfalle a ricordare dove si trova il cibo?

Il team di ricerca ha svolto l'esperimento utilizzando farfalle Heliconius in tre aree di dimensioni diverse. Inizialmente, le farfalle sono state esposte in un'area con 16 fiori artificiali e uno vero. L'obiettivo era comprendere se le farfalle fossero in grado di imparare la posizione del cibo reale e l'esito è stato positivo: le farfalle hanno dimostrato questa capacità.

Le fasi successive dell'esperimento hanno coinvolto labirinti sempre più complessi, in cui le farfalle dovevano trovare il cibo. Anche in queste prove, le farfalle si sono rivelate eccezionali nel localizzare e "ricordare" la posizione dei loro pasti.

I risultati, documentati e pubblicati sulla rivista scientifica Current Biology, hanno inoltre evidenziato che le farfalle hanno memoria e sono state in grado di "ricordare" il percorso per diversi giorni.

Il professor Marcio Cardoso, co-supervisore dello studio presso l'Università Federale di Rio de Janeiro, ha commentato: «Siamo entusiasti di scoprire che questi straordinari insetti possono memorizzare la posizione spaziale delle fonti di cibo. Per ora, stiamo solo iniziando a comprendere il tipo di informazioni che raccolgono sull'ambiente circostante».

Questa caratteristica comportamentale si avvicina a quanto già osservato nei bombi, sottolineando l'interessante connessione tra diversi insetti nel regno animale.