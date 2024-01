La vera storia di Günther, il cane più ricco del mondo

Stampa

Si chiama Günther VI ed è un bellissimo esemplare di pastore tedesco che vive tra Miami, le Bahamas e l’Italia. Ma non è un cane qualunque: Günther infatti è il cane più ricco del mondo, con un patrimonio che si avvicina ai 500 milioni di dollari!

Una fortuna in eredità

Günther VI è, in realtà, il discendente di Günther IV, il “nonno” che nel 1992, alla morte della sua proprietaria, la contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein, diventò l’unico erede del suo patrimonio, che si aggirava intorno agli 80 milioni di dollari. Ovviamente, non potendo amministrare personalmente una tale fortuna, fu creata una società, la Günther Corporation, che grazie a investimenti immobiliari ha fatto salire alle stelle la cifra, che è arrivata a 500 milioni di dollari!

Vita da milionario

Grazie a questa cifra, Günther non fa proprio una vita da… cane, anzi: viziato e coccolato, viene accudito e nutrito dalle persone che si occupano di lui con lauti pasti a base di caviale e filetto. In più, viaggia su aerei privati attraversando persino l’oceano per raggiungere le sue proprietà che si trovano in ogni parte del mondo. Pare, però, che in una di queste non potrà più andarci: nel 2022, infatti, ha venduto la villa di Miami che aveva acquistato da Madonna, la celebre star della musica, per la modica cifra di 29 milioni di dollari!

La classifica dei pet più ricchi

Insomma, il “povero” Günther non se la passa proprio male, ed è stato recentemente confermato al primo posto della classifica degli animali domestici più ricchi del mondo dal sito statunitense cats.com. Solo al terzo posto risulta essere Olivia Benson, la gattina della cantante statunitense Taylor Swift che possiede un patrimonio di “soli” 97 milioni di dollari! Ma dietro alla ricchezza di Günther sembra esserci un mistero...

L'eredità misteriosa

Il documentario di Netflix dal titolo “I milioni di Günther” ha raccontato la vera storia del fortunato cane: pare che la contessa Von Liebenstein non sia mai esistita, e che la fondazione intestata al fortunato quattrozampe sia stata in realtà un espediente escogitato dai suoi padroni per gestire ingenti somme di denaro senza risultare i proprietari in prima persona (e quindi avendo uno “sconto” sulle tasse).

Che fatica essere una star

In attesa di sapere la verità, Günther si gode comunque la sua vita dorata, tra passeggiate in campagna e merende confezionate apposta per lui, gite in barca e coccole a bordo piscina. Tutto ben documentato con foto anche sulla sua pagina Instagram @guntherrichdog. Seguitelo se volete vedere le sue avventure da milionario!