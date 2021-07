I 5 insetti più grandi del mondo!

Stampa

Gli insetti sono creature davvero affascinanti e si trovano in ogni parte del mondo, perfino nella gelida Antartide. Ma sono tutti piccoli come quelli che siamo abituati a vedere qui in Italia?

Assolutamente no! Alcune specie sono davvero "colossali"!

Ma quali sono gli insetti più grandi del mondo? Ve lo diciamo noi...

5 - SCARABEO GOLIA

Questi insetti appartenenti al genere dei coleotteri Goliathus sono tra i più grossi del pianeta sia per la lunghezza che per il peso del corpo. Vive nelle foreste tropicali dell'Africa occidentale, ma purtroppo la sua esistenza è stata messa a repentaglio (tanto per cambiare) dall'uomo. Lo scarabeo Golia infatti è molto ricercato tra i collezionisti d'insetti!

Gli esemplari più grandi arrivano ad una lunghezza di 15 cm!

4 - SCARABEO TITANO

Questo scarabeo invece vive in Sudamerica, nelle foreste di Brasile, Colombia, Ecuador, Guiana e Venezuela. Misurato dalla testa (antenne escluse) fino alla fine del corpo, Titanus giganteus può arrivare fino ai 16,7 cm di lunghezza.

Le sue mascelle sono così forti che può spezzare a metà anche un piccolo ramo.

2 (pari merito) - ATLANTE O FARFALLA COBRA

L'Attacus atlas è una falena gigantesca che svolazza tre le piante di Filippine, Thailandia e Malesia. Nonostante vivano solo pochi giorni, queste farfalle depongono anche 150-200 uova, garantendo la prosperità della specie. Viene anche chiamata "farfalla cobra" a causa del particolare disegno che decora le sue grandi ali

L'apertura alare della falena Atlante raggiunge i 30 cm di lunghezza.

2 (pari merito) - FARFALLA DELLA REGINA ALESSANDRA

Insieme alla falena Atlante, Ornithoptera alexandrae è la farfalla più grande del mondo. Vive in una regione circoscritta della Papua Nuova Guinea ed è stata soprannominata "farfalla della Regina Alessandra" in onore della regina Alessandra di Danimarca, moglie del re inglese Edoardo VII.

Anche l'apertura alare di questa farfalla può arrivare 30 cm.

1 - INSETTO STECCO GIGANTE

Questo re della mimetizzazione è il più grande insetto della Terra.

Phobaeticus serratipes è endemico in Malesia e Singapore e l'esemplare più grande mai rinvenuto misurava ben 55 cm, come un grosso libro aperto percorso da parte a parte!