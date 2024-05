Insegna al tuo cane a raccontarti un segreto

Stampa

Ritorna Adrian Stoica, un grande amico di Focus Wild: il sei volte campione del mondo di Disc Dog (i titoli nei campionati europei non si contano più), è da poco tornato dagli Stati Uniti, dove ha vinto, insieme a Hurricane, la diciottesima edizione di America’s Got Talent (AGT). Hanno partecipato con il loro dog comedy show, in cui Hurricane ha recitato come attrice protagonista.

Complicità e armonia sono alla base del loro successo. Adrian ci insegna come costruire uno dei trick che più hanno divertito il pubblico presente alle loro esibizioni e che ha contribuito alla loro vittoria: "avvicinati e... dimmi un segreto nell’orecchio" (agli AGT Hurricane ha suggerito ad Adrian la mossa giusta per chiudere lo show). Che poi il gioco è sempre un’occasione per costruire la fiducia e la relazione in modo divertente per tutti e due e l’entusiasmo di Hurricane nel giocare con Adrian sul palcoscenico ne è stato la testimonianza.



L’importanza del gioco

Per il cane giocare è importante come lo è per i bambini e gli dona conoscenza e capacità, rendendolo consapevole (del proprio corpo, dei limiti, delle regole utili o necessarie) e sviluppando le sue abilità (fisiche, cognitive e sociali). Ma attenzione: il gioco non deve essere “mera esecuzione di un esercizio o una richiesta fatta al cane dall’alto del nostro essere umani”, occorre invece “mettersi in gioco CON il cane”,

rispettandone l’intelligenza e l’emotività, oltre alla sua fisicità. La nostra gestualità fa la differenza, insieme a coerenza e pazienza, e sopra ogni cosa l’ascolto: parola di Adrian!

I consigli di Adrian per giocare con il tuo cane

Usa un bocconcino come premio, è qualcosa a cui “ambisce”: scegli, anche in base ai suoi gusti, uno snack fuori pasto compatibile con la sua dieta (piccoli pezzetti di wurstel di pollo o tacchino, o anche di carota o altro ortaggio se ne va ghiotto).

è qualcosa a cui “ambisce”: scegli, anche in base ai suoi gusti, uno snack fuori pasto compatibile con la sua dieta (piccoli pezzetti di wurstel di pollo o tacchino, o anche di carota o altro ortaggio se ne va ghiotto). Parla con una voce dolce e rassicurante mentre lo inviti a compiere un gesto.

mentre lo inviti a compiere un gesto. Abbonda con i “bravo!”. Un premio speciale per il tuo cane è la tua soddisfazione: sottolinea il momento esatto in cui fa ciò che ti aspetti da lui (ad esempio il momento in cui avvicina il suo muso alla tua mano) con un BRAVO! Per il tuo cane percepire il tuo entusiasmo per quel che fa è galvanizzante e aumenta la sua autostima, e un cane con buona autostima è un cane più sereno e più equilibrato.

Un premio speciale per il tuo cane è la tua soddisfazione: sottolinea il momento esatto in cui fa ciò che ti aspetti da lui (ad esempio il momento in cui avvicina il suo muso alla tua mano) con un BRAVO! Per il tuo cane percepire il tuo entusiasmo per quel che fa è galvanizzante e aumenta la sua autostima, e un cane con buona autostima è un cane più sereno e più equilibrato. Sii sereno e coerente nelle tue richieste (voce e gesti); lascia al cane il tempo che gli serve per capire un passaggio alla volta: mai avere fretta con il tuo migliore amico!

(voce e gesti); lascia al cane il tempo che gli serve per capire un passaggio alla volta: mai avere fretta con il tuo migliore amico! Osservalo con attenzione e tara il gioco su di lui, su ciò che più gli piace, senza mai andare oltre il momento in cui è ancora divertito dal “fare insieme” (senza arrivare a vederlo annoiato o distratto) e buon divertimento insieme!

Alla prossima

