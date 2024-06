Insegna al tuo cane a giocare a rubabandiera

Stampa

«Questo mese insieme a Iris, la mia amica border collie (una smooth lillac merle di quattro anni), vediamo come rendere speciale un momento di gioco con strumenti molto semplici: una “bandiera” per il ruba bandiera, che puoi realizzare semplicemente annodando uno straccetto, un asciugamano o un pile.

Ci sono giochi che, se ben fatti, dimostrano al tuo cane che se condivide con te un oggetto (come la tanto amata pallina o in questo caso “la bandiera”) non rinuncia a nulla, anzi il divertimento dura di più!»

In questo gioco partiamo dal presupposto che il tuo cane sappia condividere.

Vuoi saperne di più? Leggi l’articolo pubblicato su Focus Wild 156 o guarda questo video

«Ma questo gioco ha anche un’utilità in più: alla condivisione, si aggiunge la soddisfazione di confrontarsi con te nel gioco (mentre andrete a competere per la bandiera) con l’esito che sarà il tuo cane – da te guidato – a conquistarla, a vincere in questa disputa, sentendosi grande e forte e godendo di quel momento che è nutrimento per la sua autostima. E un cane con buona autostima è un cane più sicuro e sereno».

A cura di Adrian Stoica

Questo contenuto è stato creato con la sponsorizzazione di Tre Ponti.

«Noi di Tre Ponti siamo onorati della collaborazione con Adrian Stoica e Focus Wild: è una parte preziosa dell’impegno condiviso con Adrian per promuovere il benessere dei nostri pet nella vita di tutti i giorni. Adrian è “lo specialista della felicità del cane” e i nostri guinzagli e pettorine nascono per essere complici di una connessione gioiosa con i nostri amici animali.

Buona lettura, buona visione, e buon divertimento!»

Alice Toresan, marketing strategist di Tre Ponti

www.tre-ponti.it