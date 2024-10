Il tuo cane o il tuo gatto hanno le pulci? Come capirlo e come eliminarle!

Stampa

pixabay

Le pulci sono dei particolari tipi di insetti senza ali, il cui nome scientifico è in realtà sifonatteri (Siphonaptera). La loro particolarità è quella di essere dei parassiti ematofagi, cioè che si nutrono di sangue di altri animali, come ad esempio il tuo cane o il tuo gatto. Ma i nostri amici a quattro zampe sono utili alle pulci anche per altre ragioni: diventano il "nido caldo" in cui deporre le uova.

Le pulci sono uno degli incubi di chi ha un animale da compagnia, dal momento che trasmettono malattie e possono disperdersi nell'ambiente circostante attaccando anche gli esseri umani. Ma come fare ad accorgersi se il tuo cane o il tuo gatto hanno le pulci? E come si possono eliminare?

Come capire se il cane o il gatto hanno le pulci

Ci sono alcuni segnali che possono risultare dei campanelli d'allarme e farti capire che il tuo cane o il tuo gatto potrebbero aver contratto le pulci. Prima di tutto, il fatto che continuino a grattarsi e a mordicchiarsi: questi parassiti infatti provocano piccole ferite che danno dolore e fastidio e sono una delle cause più comune di prurito negli animali.

Potresti a questo punto passare in rassegna il suo pelo e la sua cute per vedere, innanzitutto, se noti qualcosa muoversi rapidamente. Va detto che si tratta di insetti molto piccoli, che misurano appena qualche millimetro, e non semplici da individuare a occhio nudo, ma è comunque possibile cogliere per caso qualche movimento strano.

Quello che invece potresti vedere bene è un particolare, te lo diciamo subito, un po' disgustoso: piccoli granelli neri sparsi sul pelo dell'animale. Se li raccogli con un pezzo di ovatta, noterai come rilascino un alone rossastro o marroncino: sono gli escrementi dell'insetto che hanno inglobato anche il sangue di cui si è nutrito. Ti avevamo avvertito che non era un dettaglio piacevole.

Se poi riesci a vedere la cute dell'animale, noterai dei piccoli puntini rossi, tutti raggruppati più o meno nella stessa zona e spesso sulle zampe. Quegli stessi puntini si ritrovano anche negli esseri umani nel momento in cui sono stati attaccati.

L'infestazione da pulci

Le pulci si nutrono del sangue degli animali principalmente per poi accoppiarsi e riprodursi: possono deporre fino a 2.000 uova nell'arco, tutte sul pelo del tuo amico a quattro zampe. Queste però non rimangono attaccate, anzi cadono nei luoghi in cui lui si corica di solito come un tappeto, un divano oppure il letto. E così inizia la temuta infestazione.

Le pulci sono parassiti molto resistenti alle diverse temperature, anche al freddo intenso. In condizioni ideali infatti diventano insetti formati nel giro di due settimane, ma se si trovano all'aperto potrebbero impiegarci anche tre o quattro settimane. E se le condizioni non sono per niente favorevoli? Potrebbero impiegare fino a 12 mesi per risultare completamente formate, ma in ogni caso le uova deposte si trasformeranno in altrettante pulci che si disperderanno per casa e torneranno ad attaccare tutti gli animali disponibili.

Le pulci possono attaccare l'uomo?

Sì, le pulci possono attaccare anche l'uomo, quindi in caso di infestazione siete a rischio anche tu, i tuoi genitori e tutti quelli che abitano in quella casa. Non avviene così spesso, ma può capitare quando questi parassiti sono numerosi in un ambiente che siano attratti anche dal sangue dell'essere umano.

Percepiscono la tua presenza principalmente a causa del calore che il tuo corpo emette sempre (sì, anche quando hai freddo), o dalla CO2 che esce dal tuo naso durante l'espirazione.

Riconosci la loro presenza dagli stessi sintomi che manifestano i tuoi animali: bruciore, prurito e piccoli puntini rossi che compaiono sulla cute.

Come eliminare le pulci

Se hai il dubbio che il tuo cane o il tuo gatto abbiano le pulci, la prima cosa da fare è rivolgersi a un veterinario e poi partire con un trattamento antipulci. Nel frattempo, per scongiurare l'infestazione, aiuta i tuoi genitori a pulire per bene i luoghi dove il vostro amico peloso si corica più spesso come il divano, un tappeto o la sua cuccia. Non tralasciare nulla, nemmeno il cuscino che pensi non venga mai usato o il peluche con cui gioca. Qualsiasi oggetto può diventare il luogo ideale dove si depositano le uova.

Per essere certi di eliminare ogni parassita, bisognerebbe lavare i tessuti al almeno 60°C in lavatrice, passare per bene l'aspirapolvere su tappeti e altre superfici e falciare il prato nel caso tu abbia un giardino.

FONTE: Ordine dei Veterinari;