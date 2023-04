Il gatto può tenere il muso? E per quanto tempo?

Stampa

Avere un gatto in casa è una felicità. Dà compagnia, affetto e sicuramente porta allegria. Se noi proviamo questi sentimenti, anche i gatti non disdegnano la presenza del loro proprietario per diversi motivi come le carezze, le coccole, il cibo, i giochi e molto altro. Quando ci sono queste condizioni si verificano, tra l’umano e il micio regna la calma, l'armonia e la cordialità. Però, se per un motivo o per l'altro, la persona preferita del felino non dà questi accorgimenti, ecco che può tenere il broncio per ore.

Perché un gatto tiene il muso?

Conosciamo i gatti per il loro senso di indipendenza. Sono generalmente liberi e padroni dei loro spazi. Si rifiutano di permettere a chiunque sia di intromettersi nella loro privacy senza essere “autorizzati”. Uno dei motivi per cui si dice che abbiano un temperamento un po’ scostante. Non solo, ci sono anche molte altre cose che possono turbare un gatto, per esempio:

fargli un bagno,

portarlo dal veterinario

rifiutarsi di dargli da mangiare quando lo chiede

impedirgli di uscire quando lo desidera

lasciarlo solo in una stanza o in casa per molto tempo (vacanze, ferie, gite, lavoro, ecc.)

Ecco, tutte queste cose possono far tenere il broncio al tuo gatto anche per molto tempo. Tuttavia, l'intensità dell’arrabbiatura varia a seconda di che cosa gli è stato fatto. Alcune cose le considerano più gravi altre meno.

Per quanto tempo un gatto può tenere il broncio?

I gatti hanno una capacità di memoria di 16 ore. Quindi, il tempo che tengono il muso non può essere più lungo di questo tempo. Tuttavia, pochissimi gatti sono imbronciati così a lungo, lo sono per 10 minuti o al massimo un'ora.

Cosa fare quando è imbronciato?

Alcuni gatti sono particolarmente noti per essere molto imbronciati. Ma non è altro che l'aspetto del muso. Non lasciarti intimidire. D'altra parte, se il tuo gatto è imbronciato per uno dei motivi descritti, puoi tranquillamente aspettare che passi la tempesta. Non provare a fare qualcosa per attirare la sua attenzione. Perché non cede facilmente ai vari tentativi per riavvicinarlo. Quindi, dagli il tempo di smaltire la rabbia e tornerà da te per un abbraccio. A quel punto ti ha perdonato.

Come si manifesta il broncio nei gatti?

Come i cani, i gatti si ritirano in un angolo della stanza e ti mostrano le spalle. Seduti o no, mostrano il loro disappunto. Alcuni gatti possono uscire completamente di casa per prendere una boccata d'aria o stare alla finestra dando le spalle. Rimangono così per tutta la durata del broncio. Quando hanno sbollito la rabbia, tornano da te con miagolii e occhi dolci. Questo segna la fine del muso.

I gatti tengono davvero il muso?

Alcuni comportamenti degli animali vengono tradotti attraverso il punto di vista umano. Quello che viene definito "muso" è probabilmente uno stato di ansia e stress. Perché? Perché i gatti sono noti per essere molto organizzati e molto abitudinari. In alcuni casi, come quando sei assente, il gatto deve ridefinire il suo ritmo di vita per adattarlo alla tua assenza. Questo genera una prima fase di ansia e stress.

Poi, quando riesce a stabilire un nuovo ritmo di vita senza di te, e rientri, si rompe di nuovo il suo ritmo di vita. Questo causa problemi, stress e ansia. Perché dovrà ridefinire il suo stile di vita includendoti ancora una volta. Potrebbe non gradire questo modo di vivere e comportarsi in modo insolitamente scostante, cosa che fa sembrare che abbia il broncio. Probabilmente non è così. Per essere chiari, i gatti non possono tenere il muso.

Quando tiene il muso, mangia o no?

Quando un gatto tiene il broncio o è ansioso o stressato, può isolarsi. Durante questo periodo, può evitare di mangiare. Ma questo accade di solito quando il gatto è già sazio. In caso contrario, mangerà normalmente. Tuttavia, se noti che il tuo gatto non mangia per un giorno intero, è importante portarlo dal veterinario per scoprire la causa. Forse non lo sai, ma ai gatti piace mangiare regolarmente. Quindi un'interruzione del ciclo alimentare oltre le 24 ore può essere preoccupante. Insomma, anche quando è imbronciato, mantiene il suo ritmo alimentare quotidiano.