Il favoloso mondo delle formiche

Stampa

Ipa-agency

Le formiche sono tra gli insetti più abbondanti in natura e svolgono un ruolo ecologico fondamentale nell'habitat in cui vivono. Come ogni altro insetto, possiedono tre paia di zampe e il corpo è diviso in testa, torace e addome. Sulla testa sono presenti due antenne e mandibole robuste che in alcuni casi le rendono temibili rivali per altri insetti. Comparse la prima volta oltre 100 milioni di anni fa, attualmente non si conosce il numero esatto di specie di formiche esistenti, ma all'ultimo conteggio le specie valide sono risultate 12.643, che sommate a quelle su cui è ancora aperto un dibattito scientifico si arriva a circa 15.000.

CARATTERISTICHE

Appartengono all'ordine degli Imenotteri come api, vespe e bombi, e sono diffuse quasi in ogni angolo del mondo, basta dare un'occhiata alla mappa interattiva delle formiche dell’Università di Hong Kong, da cui risulta che mancano solo in Islanda, Groenlandia e in un piccola porzione di Canada. Ai climi freddi preferiscono le regioni tropicali e si adattano perfettamente anche alle temperature infuocate dei deserti.

Le possiamo incontrare praticamente in ogni ambiente terrestre tra cui prati, boschi, alta montagna, nelle zone fluviali e paludose. In Italia vivono 258 specie, bazzecole in confronto alle 1.482 dello stato australiano del Queensland, la regione con più specie di formiche al mondo.

Sono animali sociali che danno vita a colonie formate da pochi individui fino a milioni di formiche che convivono pacificamente e con estrema efficienza grazie a una elevata organizzazione sociale.

In una colonia, infatti, le formiche sono divise in caste in base al tipo di mansioni da svolgere: la regina depone le uova, i maschi servono per l'accoppiamento, i soldati sono incaricati della difesa del nido e le operaie svolgono tre compiti principali secondo Lauren Keller, biologo dell'Università di Losanna: puliscono, procacciano il cibo e si occupano delle uova fino a sviluppo completato.

COMPORTAMENTI

La collaborazione tra i singoli individui è alla base del successo evolutivo di questa società. Per attirare un partner durante il periodo degli accoppiamenti, segnalare un pericolo, indicare la strada alle compagne per raggiungere una nuova fonte di cibo e, in generale, per comunicare con gli altri membri della colonia le formiche utilizzano dei segnali chimici chiamati “feromoni”.

Queste sostanze sono prodotte da diverse ghiandole sparse per tutto il corpo e vengono percepite attraverso le antenne sottili e mobili.

La comunicazione olfattiva tra questi piccoli insetti è così dettagliata da permettere alle formiche di coordinarsi per trasportare carichi più pesanti di un singolo individuo. Per riuscire ad alzare e portare al nido una preda pesante alternano il lavoro di squadra a momenti in cui una formica prende l'iniziativa per tutto il gruppo: due "forze in perfetto equilibrio", suggerisce uno studio pubblicato su Nature Communications e basato sulle formiche tropicali e subtropicali Paratrechina longicornis.

Un ottimo livello di collaborazione è richiesto in ogni formicaio, che sia permanente oppure nomade, ma recentemente gli scienziati hanno scoperto che in realtà una buona parte di formiche non fa assolutamente nulla, in barba alla credenza che vede la formica sempre indaffarata e operosa. Secondo uno studio della University of Arizona pubblicato sulla rivista Behavioral Ecology and Sociobiology, il 25% degli individui di una colonia resta immobile con le "zampe in mano" tutto il giorno.

Che compito abbiano nel formicaio le formiche inattive è uno dei tanti misteri ancora da svelare su questi incredibili animali, ma è affascinate l'idea che anche il dolce far niente abbia un ruolo importante all'interno di una società perfettamente organizzata come quella delle formiche, dove un fannullone senza senso non avrebbe futuro.