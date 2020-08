I nomi divertenti dei pesci

Stampa

I nomi divertenti si trovano dappertutto, persino tra i pesci! Ogni nome però ha un senso: dal pesce pagliaccio di Nemo, chiamato così per il colore della sua pelle, al pesce palla dalla sua forma "gonfia" facciamo un viaggio tra i pesci raggruppandoli per tipologie di nomi divertenti!

Squali perfetti

I loro antenati esistevano ancora prima dei dinosauri e sono considerati perfetti perché negli ultimi milioni di anni hanno subito poche evoluzioni ed adattamenti.

Tra i nomi più divertenti degli squali c'è lo squalo gattuccio, la sua pelle è ricoperta da piccoli denti; il cagnaccio: il suo fegato contiene una grande quantità di squalena, usata in campo medico.

Lo squalo elefante invece ha un muso a forma di proboscide e lo squalo volpe ha una coda molto lunga, quanto la testa e il corpo insieme ma è del tutto inoffensivo per l'uomo.

Pesci a forma di...

Alcuni nomi divertenti indicano la forma del pesce a cui appartengono: il pesce pappagallo invece ha la bocca che ricorda il becco del pennuto, così come il pesce elefante un muso con la proboscide; il pesce martello ha una muso a forma di martello che può essere largo anche 6 metri; il pesce sega ha un nasone a forma di sega ricoperto di pori che rilevano i campi magnetici delle prede.

Nomi divertenti che indicano le abilità dei pesci

il pesce farfalla abita nei fiumi del Niger e del Congo. Non vola come le farfalle ma salta in lungo fino a 2 metri! Il pesce lupo cambia ogni anno i denti, si consumano a furia di sgranocchiare crostacei e conchiglie; il pesce re è l'unico in grado di riscaldare tutto il corpo

Tondi e gonfi

ll pesce luna è lungo fino a più di 3 metri, è a forma di luna e nuota molto lenta perché pesa tantissimo, ben 1000 kg! Il pesce palla è molto velenoso, e il pesce lima cambia il suo odore mangiando il corallo, tra cui si nasconde.

I dragonfish

Sono pesci dall'aspetto mostruoso che nuotano tra i 300 e i 2000 m di profondità. Hanno enormi mascelle e denti appuntiti. Il loro corpo è cosparso di fotofori, piccolo organi luminosi. è luminosa anche la mandibola, per attirare le prede.

Quelli con i nomi divertenti sono l'ascia d'argento, lo stomia boia e la vipera di mare!

Se vuoi scoprire altre curiosità di questo tipo le trovi sul libro: 500 curiosità stranezze e record ANIMALI, DeAgostini editore