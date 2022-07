Stampa

Getty Images

A inizio luglio del 2022 due turiste sono state vittime di attacchi mortali da parte di squali mentre nuotavano lungo la costa egiziana Mar Rosso. La notizia ha destato un certo scalpore e, come spesso accade ogni volta che si verificano tragedie di questo tipo, la paura nei confronti di questi predatori è tornata prepotentemente a inquietare i pensieri estivi di vacanzieri e bagnanti. Ma gli squali attaccano davvero così spesso l'uomo?

Gli squali sono pericolosi?

Prima di tutto occorre ricordare che non tutti gli squali sono uguali. Tantissime specie sono infatti del tutto innocue e nello stesso Mar Mediterraneo che è stato teatro di due attacchi così ravvicinati, della cinquantina di specie che vivono in queste acqua solo pochissime sono rappresentano un reale pericolo per l'uomo: la verdesca, lo squalo volpe o il cetorino sono ad esempio squali piuttosto diffusi nelle nostre acque, ma che non dovrebbero destare alcun timore.

Certo, esistono però delle specie molto più pericolose come lo squalo mako, capaci di grandi balzi fuori dall'acqua e dotato di una dentatura poderosa, o il celeberrimo squalo bianco, probabilmente il predatore marino più conosciuto e temuto del pianeta.

Dunque, sì, esistono squali in grado di fare molto male ad un essere umano, eppure anche questi temibili predatori non sono così aggressivi come possa sembrare.

Gli squali attaccano spesso le persone?

Infatti, benché la loro struttura fisica rappresenti un potenziale rischio per chiunque si avvicini troppi, gli squali (anche quelli più pericolosi) non sono affatto tra gli animali più letali per l'uomo. Statisticamente infatti, questi pesci provocano in media circa 10 morti all'anno, molti meno di animali universalmente reputati decisamente innocui come cervi o calabroni.

Non solo, anche le aggressioni sono molte poche: secondo i dati raccolti dall'International Shark Attack File del Florida Museum of Natural History’s, nel 2021 in tutto il mondo sarebbero stati appena 137 gli attacchi a persone da parte di squali (di cui 39 ritenuti come "provocati" da un errato comportamento umano). Le meduse, tanto per citare un animale molto più comune vicino alle nostre spiagge, da questo punto di vista sono molto, ma molto più pericolose!

Quindi sì, trovarsi faccia a faccia con uno squalo di grosse dimensioni non deve essere un'esperienza particolarmente confortevole, ma ciò non toglie che nella grande maggioranza dei casi gli incontri ravvicinati con queste creature si risolvono senza il minimo graffio, anche perché gli esseri umani non rientrano nella dieta di nessuno squalo.

A cosa è dovuta questa cattiva fama?

Ma se i numeri ridimensioni i timori nei confronti di questi predatori, perché gli squali ci fanno così tanta paura?

In realtà nel corso dei secoli l'uomo non ha mai temuto gli squali tanto come in questa epoca moderna. Certo, le storie su squali e pescecani famelici giravano già in età antica e nel Medioevo, tuttavia la vera fobia nei confronti degli squali è più recente, probabilmente aiutata dall'aspetto non proprio rassicurante di queste creature.

Alcuni studiosi però sono convinti che la vera svolta sia avvenuta a causa di un film! Secondo molti esperti infatti, fu solo dopo l'uscita del celebre Lo squalo (Jaws, 1975) di Steven Spielberg che la gente ha iniziato ad avere il terrore di essere attaccata durante un bagno in mare. Il kolossal hollywoodiano infatti esagerò molto sia le caratteristiche fisiche sia l'aggressività dello squalo mangia-uomini mostrato nella pellicola, innescando nell'immaginario collettivo (aiutato anche dall'inquietante colonna sonora) paura irrazionale nei confronti di questi "pescioloni".