Focus Wild Lab: costruisci un tiragraffi per il tuo gatto

Stampa

Benvenuti nel Focus Wild Lab, dove troverete idee divertenti e originali per realizzare piccoli oggetti che renderanno felici i vostri animali domestici! Pensate di non essere abili con colla, forbici, scatole e nastri? Niente paura, perché seguendo i passaggi nel video-tutorial che trovate in queste pagine non potrete sbagliare!

UN TIRAGRAFFI SPECIALE

Il primo oggetto che vi proponiamo è dedicato al vostro gatto, ed è un tiragraffi davvero originale: è realizzato con fogli di cartone ondulato e farà felice il vostro gatto, che potrà usarlo sia come comoda cuccia-piedistallo, sia per affilarsi le unghie (e risparmiare così il vostro divano)!

COSA OCCORRE

Il materiale occorrente è facilmente reperibile (si possono usare anche vecchie scatole di cartone, senza acquistare il cartone ondulato) e Il procedimento è molto semplice: basta avere un po' di dimestichezza con forbici, colla e scotch per ottenere un risultato davvero eccezionale!

Per prima cosa, ecco cosa dovete procurarvi:

• scatole vecchie di cartone o una bobina di cartone ondulato

• nastro biadesivo forte

• scotch da pacco

• taglierino e/o forbici

• righello

• fogli di carta colorata, feltro o tessuto di scarto

• pennarello indelebile

• matita

Per il procedimento, seguite tutti i passaggi del nostro video-tutorial!