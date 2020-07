Stampa

ANIMALI MANCINI: ESISTONO?

Ciascuno di noi ha una mano - e un piede, se si gioca a calcio - che utilizza con maggiore destrezza rispetto all'altra. Chi preferisce usare la destra è detto "destro" o "destrimano" (anche "destrorso", ma tecnicamente il termine non è proprio corretto), mentre chi invece si trova meglio con la sinistra viene chiamato "mancino". Un tempo il mancinismo veniva considerato un difetto da correggere - la sinistra era la mano del Diavolo! - ma oggi fortuna non è più così.

Ma il fatto di preferire una parte del corpo rispetto all'altra è solo una caratteristica umana? E se la risposta è no, esistono animali mancini?

LATERALITÀ

In effetti la “lateralità”, cioè la preferenza a usare un lato del corpo rispetto all’altro, è stata già osservata anche in molti animali.

Una ricerca fatta dall’Università di San Pietroburgo (Russia) ha però scoperto una caratteristica abbastanza curiosa nei canguri: sono quasi tutti mancini!

CANGURI MANCINI

I ricercatori hanno infatti osservato il comportamento di canguri rossi, canguri grigi orientali e wallaby dal collo rosso, notando che usano l’arto sinistro per raccogliere foglie, piegare rami, pulirsi il naso e compiere numerose altre azioni.

Questa tendenza non è stata invece riscontrata in alcuni esemplari in cattività di canguro arboricolo, che vive prevalentemente sugli alberi, usando tutte e quattro le zampe. Secondo gli scienziati, la predominanza di un arto sarebbe quindi legata alla postura eretta dei canguri, simile a quella dell’uomo.

Resta però da capire perché i canguri siano quasi tutti mancini e non anche destrimani!

Collaborazione al testo di Niccolò De Rosa