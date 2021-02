Entomofagia: quali insetti si mangiano nel mondo?

Stampa

COS'È L'ENTOMOFAGIA?

Spezzatino di grillo? Spiedino di locusta? Ecco, forse non siamo ancora del tutto preparati ad abbuffarci di insetti, ma vi assicuriamo che in passato e ancora oggi in diverse culture sono un cibo molto apprezzato e amato. Stiamo parlando dell'entomofagia, un termine praticamente sconosciuto fino a pochi anni fa ma che sta diventando sempre più utilizzato e di moda. Significa in pratica... mangiare insetti!

Deriva infatti dal greco éntomos, che significa "insetto" e phagein, "mangiare". Ed è una pratica diffusa davvero in un sacco di posti! Pensate, circa nell'80% delle popolazioni. Siamo solo noi Europei (insieme ai Nord Americani...) ad essere così schizzinosi dunque...

IL CIBO DEL FUTURO?

Eh sì, facciamo un passo indietro. Non dobbiamo pensare di addentare delle cavallette che saltano nei prati o a delle larvone che scoppiano quando si mordono, ma più ad insetti come fonte alimentare, allontanandoci dagli stereotipi alla Bear Grylls o da tutti quei falsi avventurieri che pubblicano su YouTube filmati/prove di coraggio dove si pappano gli insetti più disparati.

La continua crescita demografica ha messo in allarme il mondo intero. Tra le varie teorie per un futuro migliore e dove ci sia cibo per tutti, sono comparsi gli insetti, ottima fonte proteica, dall'elevato valore nutrizionale e facili da allevare o catturare. Da alcuni anni sono infatti nel mirino di diverse organizzazioni mondiali (tra queste anche la Fao, organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura).

QUALI MANGIARE?

Secondo quanto c'è scritto nel libro Un insetto nel piatto ben in 113 paesi del mondo si consumano ogni giorno insetti. E non mangiano insetti per combattere la fame, ma perché sono buoni!

A consumarne di più sono il Messico, l'Africa e il Sud-Est Asiatico. E gli insetti più apprezzati sono:

Coleotteri

Bruchi di farfalle

Api, vespe e formiche

Cavallette, locuste e grilli.