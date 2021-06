Il rettile “immortale”: la testuggine gigante delle Galapagos

Lunga fino a 1,1 m, Chelonoidis nigra è uno degli animali più longevi della terra e può raggiungereun'età di oltre 100 anni. Il carapace solitamente è nero o marrone scuro ma la presenza di licheni sullo scudo corneo gli conferisce un aspetto screziato. I maschi sono generalmente più grandi delle femmine.

COMPORTAMENTO

Le testuggini delle Galapagos convivono pacificamente in gruppo e piccole scaramucce si verificano fra i maschi solo durante il periodo riproduttivo, fra gennaio e agosto.

La nidificazione ha luogo solitamente fra giugno e dicembre nelle pianure assolate, dove le uova sono al riparo dall'umidità e ricevono sufficiente calore per svilupparsi. Ogni covata conta mediamente 10 uova, che sono seppellite sotto terra dalla madre con le zampe posteriori. Il tempo di incubazione varia da 3 a 8 mesi e, quando nascono, i piccoli se la devono cavare da soli. La maggior parte, però, muore entro i primi 10 anni di vita.

La dieta della testuggine gigante è esclusivamente vegetariana e comprende erbe, foglie e frutti. Questi rettili fanno lunghi bagni di fango per regolare la temperatura corporea e per proteggere la pelle dalle zanzare e dalle zecche. Un valido aiuto contro questi parassiti è fornito anche dal fringuello delle Galapagos, un piccolo uccello che è solito posarsi sul dorso dell'animale per ripulirlo con cura dagli insetti.

TASSONOMIA

Classe: Rettili

Ordine: Testudines

Specie: Chelonoidis nigra

Famiglia: Testudinidae

Stato conservazione: vulnerabile (VU)