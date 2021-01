Un anfibio di montagna: la rana temporaria

Stampa

Aiuto mi è cresciuto il coniglietto! Questi animali sono giganteschi! Alcuni per natura, altri... perché troppo amati! Certi padroni rimpinzano i propri animali di cibo e non si rendono conto che non fanno loro del bene in questo modo. Comunque, non rubate la carota a un coniglio gigante: potrebbe essere pericoloso!

Aiuto mi è cresciuto il coniglietto! Questi animali sono molto più grossi del normale. Alcuni per natura, altri... perché troppo amati! Certi padroni, infatti, rimpinzano i propri animali di cibo e non si rendono conto che non fanno loro del bene in questo modo. Comunque, non rubate la carota a un coniglio gigante: potrebbe essere pericoloso!

Caratteristiche della rana temporaria

Comportamenti

Vita

Alimentazione

Tassonomia

La rana temporaria è diffusa in quasi tutta l'Europa centrale e settentrionale. Nelle regioni più nordiche si incontra prevalentemente in pianura e in bassa collina, ma scendendo verso sud diventa più frequente nella fascia collinare e montana, spingendosi fino a poco meno di 3000 m sui Pirenei e sulle Alpi. In Italia è presente con regolarità su tutto l’arco alpino e sull’Appennino Ligure, mentre la sua distribuzione risulta più frammentaria e irregolare su quello Tosco-Emiliano. Si può rinvenire in qualsiasi luogo umido: praterie alpine, boschi e arbusteti.

Gli adulti raggiungono i 10 cm di lunghezza ma solitamente sono più piccoli. Il corpo è robusto e la livrea varia dal verde oliva al bruno rossiccio sul dorso e diventa bianca, gialla o arancione sul ventre.

Rana temporaria conduce una vita terrestre prevalentemente notturna e si avvicina all'acqua (laghi, ruscelli e stagni, ma anche pozze temporanee) solo durante la stagione riproduttiva e per svernare. Nel mese di marzo i maschi si riuniscono in gruppi anche molto numerosi e richiamano le femmine con particolari vocalizzazioni. Quando la stagione è all'apice e i maschi sono altamente sollecitati, non è raro vedere più individui ammassati sulla stessa femmina o, addirittura, su oggetti inanimati come le lattine.

La femmina depone nell'acqua un gran numero di uova, fino a 4000, all'interno di 1 o 2 masse gelatinose. La schiusa avviene dopo circa 2-3 settimane e le larve compiono la metamorfosi per diventare adulti in 2-4 mesi, se le condizioni climatiche sono favorevoli; in caso contrario, possono svernare in acqua e metamorfosare l’anno successivo. Avvenuta la trasformazione, le giovani rane escono dall'acqua e non vi fanno più ritorno per i successivi 3 o più anni, quando sono pronte per la loro prima stagione riproduttiva.

La massima longevità in natura è di circa 15 anni, ma la vita media di questo anfibio non sembra superare i 5 anni.

Gli adulti si nutrono di diversi invertebrati e le larve sono onnivore, ma principalmente vegetariane. La rana temporaria è predata da serpenti, uccelli e mammiferi, mentre i girini sono facili vittime per i pesci e per gli altri anfibi.

Classe: Anfibi

Ordine: Anura (?)

Famiglia: Ranidae

Specie: Rana temporaria

Stato conservazione: rischio minimo (LC)