Il pesce ago cavallino, una vera stranezza del mare!

Il pesce ago cavallino è un curioso abitante delle acque poco profonde del Mediteranno, del Mar Nero e dell'Atlantico orientale, da Gibilterra alla Scandinavia. Il suo habitat prediletto sono i fondali tappezzati dalle praterie di Posedonia e Zostera e quelli detritici o sabbio-fangosi, fino a una profondità massima di 20-30 m.

Come i cavallucci marini, con cui forma la famiglia dei Singnatidi, anche i pesci ago hanno un aspetto molto curioso. In particolare, Syngnathus typhle ha una forma del corpo allungata e sottile che può misurare più di 35 cm.

Il lungo muso è caratterizzato da un profilo rettilineo e termina con una piccola bocca posta quasi verticalmente rispetto al corpo. Solo la pinna dorsale è sviluppata mentre le altre (anale, caudale, pettorali) risultano molto ridotte. La colorazione varia dal verde chiaro del ventre al verdastro-bruno con diffuse macchie biancastre o brunastre del resto del corpo.

COMPORTAMENTI

Il pesce ago cavallino sfrutta la sua forma allungata e il colore per mimetizzarsi perfettamente fra gli steli della Posidonia e della Zostera. È infatti un incontro assai raro per un subacqueo.

Anche in questo caso, come per il cavalluccio marino Hippocampus guttulatus, le uova vengono consegnate al padre fra marzo e luglio, e il genitore le tiene in incubazione all'interno di una sorta di marsupio presente sul ventre. In questo modo gli embrioni possono svilupparsi al sicuro dai predatori e affrontano i pericoli del mare solo quando sono perfettamente formati. La specie, pertanto, si definisce ovovivipara.

Oltre a nutrirsi di invertebrati, S.typhle è in grado di catturare anche piccoli pesci.

TASSONOMIA

Classe: Attinopterigi (Pesci ossei)

Ordine: Syngnathiformes

Famiglia: Syngnathidae

Specie: Syngnathus typhle

Stato conservazione: prossimo alla minaccia (NT)