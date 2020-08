La mantide religiosa, la terribile predatrice dell’erba alta!

Stampa

Lo stadio di adulto viene raggiunto in estate e, prima che torni l'inverno, tutte le mantidi religiose adulte muoiono. Sono animali solitari perché praticano comunemente il cannibalismo e, quindi, vedono un loro simile come una potenziale preda.

Pur essendo piuttosto sedentaria, la mantide religiosa durante il giorno si trasforma in una implacabile predatrice che attende immobile la sua vittima su uno stelo d'erba o su altri appigli della vegetazione e, quando questa è abbastanza vicina, scatta in avanti e l'afferra con le zampe anteriori. A questo punto la preda non ha più alcuna speranza di sopravvivere e viene divorata boccone dopo boccone.

La mantide religiosa vive nelle regioni calde dall’Europa meridionale, sino alla Polonia, e in Asia e Africa, mentre è stata introdotta accidentalmente in Nord America e Australia.

È un insetto dalla forma inconfondibile in quanto le due zampe anteriori si sono modificate per catturare le prede e hanno assunto l'aspetto di pinze munite di affilati uncini. Il colore della livrea è verde brillante e sul capo si osservano le brevi antenne, gli occhi composti e le robuste mandibole. Le femmine sono nettamente più grandi e raggiungono una lunghezza massima di 75 mm contro i soli 50 mm del maschio.

Questo insetto vive fra i cespugli o nell'erba alta e gli adulti prediligono gli ambienti soleggiati e ricchi di arbusti e prati.

CACCIATRICE

AMORE... FAMELICO

Mantis religiosa è in grado di cacciare qualsiasi insetto fra cui mosche, vespe, cavallette e api e, come è noto, si ciba comunemente del proprio partner ancor prima che l'accoppiamento sia terminato. Dopo essere stata fecondata, la femmina depone le uova in sacche, chiamate “ooteche”, che assicura a un ramo. In questo modo, le uova riescono a superare l'inverno e, in primavera, dall'involucro escono le larve, che somigliano agli adulti e sono carnivore.

TASSONOMIA

Classe: Insetti

Ordine: Mantodea

Specie: Mantis religiosa

Famiglia: Mantidae

Stato conservazione: non valutato (NE)