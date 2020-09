L’ippopotamo, il gigante dei fiumi africani

Stampa

L'ippopotamo non è uno degli animali più pesanti (2,3 tonnellate), ma possiede anche un morso pericolosissimo, anche più di quello del suo "vicino" di habitat, il coccodrillo.

Spesso l’ippopotamo spalanca la bocca e, in queste occasioni, sono ben visibili le enormi e taglienti zanne, lunghe fino a mezzo metro.

Durante il giorno gli ippopotami rimangono a mollo nelle pozze d’acqua ma, di notte, guadagnano la terraferma per brucare la vegetazione delle sponde di laghi e fiumi senza il rischio che la loro delicata pelle si ustioni. Non potendo uscire dall’acqua durante le ore centrali della giornata, l’ippopotamo le trascorre riposando. Per 4-5 ore si appisola e, quando accade, lentamente inizia a sprofondare verso il fondale; non essendo un grande apneista, però, ogni 4-5 minuti deve riemergere con le narici fuori dall’acqua per respirare, un comportamento inconscio che avviene senza che l’animale si svegli, anche se ha il sonno leggerissimo.

L’ippopotamo è presente in buona parte dell’Africa centro-meridionale. Essendo un mammifero semi-acquatico, predilige gli habitat con laghi poco profondi oppure con fiumi e paludi in cui immerge l'intero corpo a eccezione delle narici.

Questa strategia permette all’animale di gestire meglio l’enorme peso, compreso tra 1.300 e 3.200 kg; i maschi sono molto più grossi delle femmine e possono raggiungere i 5 m di lunghezza contro i 3,45 m della femmina.

Questo mammifero ha pochi peli e per proteggere la pelle dai dannosi raggi ultravioletti produce una sostanza oleosa che funge da protezione solare e agisce contro le infezioni. Quando l’animale è completamente immerso (sopporta apnee della durata di 5 minuti), le narici e le orecchie si chiudono per impedire all’acqua di entrare.

COMPORTAMENTO

Per ridurre la sudorazione e proteggersi dai raggi solari, l’ippopotamo trascorre la maggior parte del tempo in acqua, dove dorme, si riproduce, partorisce e addirittura allatta, mentre raggiunge la terraferma all’alba e al tramonto per brucare l’erba lungo le rive.

È un abile nuotatore ma, in caso di pericolo, può correre alla velocità di 30 km/h. Gli ippopotami sono animali sociali che vivono in gruppi anche molto numerosi, fino a 100 individui, in cui il maschio dominante gestisce un harem di femmine accompagnate dalla loro prole.

Con scontri talvolta cruenti, perfino mortali, il maschio di assicura l’accesso esclusivo alle compagne durante la stagione riproduttiva e, quando queste hanno partorito il loro unico piccolo, diventa molto protettivo verso la famiglia.

L’aspettativa di vita per un ippopotamo è di 55 anni sia allo stato selvatico sia in cattività.

TASSONOMIA

Classe: Mammiferi

Ordine: Artiodactyla

Famiglia: Hippopotamidae

Specie: Hippopotamus amphibius

Stato conservazione: Vulnerabile (Vu)