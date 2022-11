Stampa

C’è qualcosa che forse non sai: il gorilla è uno degli animali classificati come "in pericolo" nella lista stilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN): ogni anno, secondo il WWF, il 10% della popolazione di gorilla di pianura viene cancellato dal bracconaggio, cioè dalla caccia illegale, e in alcune foreste dell'Africa centrale è andato già perso il 90% di questi meravigliosi esseri viventi.

Ma sei sicuro di conoscere bene questo gigante buono? Scoprilo con noi!

Com'è fatto un gorilla?

Il gorilla è un primate (una scimmia) grande e possente: i maschi adulti pesano mediamente 180 kg (le femmine quasi la metà) e in piedi, con le ginocchia piegate, possono raggiungere un'altezza di 1,75 m (le femmine 1,25 m). La pelle del gorilla è nera fin dalla nascita così come la pelliccia, assente solo su viso, orecchie, mani e piedi; i maschi, però, perdono il pelo sulla schiena con l’avanzare dell’età e per questo motivo sono chiamati “silver back” (schiena d’argento). I maschi sono molto più forti e temibili delle femmine e vantano canini più sviluppati e una muscolatura della mascella particolarmente potente.

Dove vivono i gorilla?

Il gorilla occidentale (Gorilla gorilla) vive nelle foreste tropicali di una ristretta area dell’Africa occidentale estesa fra Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Gabon, Nigeria, Angola e Congo. Il numero di G. gorilla in vita non è noto, ma è certo che la specie rischi seriamente di scomparire per la mancanza di adeguati piani di conservazione.

Dall’altra parte dell’Africa, al confine fra Uganda, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, è presente un'altra specie, il gorilla orientale (Gorilla beringei). Delle due sottospecie esistenti, di pianura (Gorilla beringei graueri) e di montagna (Gorilla beringei beringei), quest’ultima è la più minacciata perché il suo habitat è stato teatro della sanguinosa guerra civile ugandese degli anni ‘90 e ancora oggi, in quella zona, avvengono scontri tra esercito, ribelli e bracconieri: si calcola che ne sopravvivano meno di 1000 esemplari!

Come vivono i gorilla

I gorilla vivono in gruppi familiari formati da un maschio dominante e dalle femmine con i figli, sia cuccioli che giovani. Solo il silver back che combattendo con gli altri maschi ha dimostrato di essere il più forte, può accoppiarsi; le femmine, infatti, preferiscono concedersi esclusivamente all'individuo che è in grado di proteggere al meglio loro e la prole.

Come per gli esseri umani, le femmine hanno il ciclo mestruale ogni ventotto giorni e una gravidanza di nove mesi. Ogni quattro anni le madri danno alla luce un solo cucciolo, raramente due, e se ne occupano per un periodo altrettanto lungo. I gorilla selvatici, che vivono tra i 35 e i 40 anni, sono generalmente pacifici e timidi, ma quando i maschi si sentono minacciati mostrano la loro temibile forza battendosi i pugni sul petto, un comportamento che intimidisce i rivali e gli aggressori. Si nutrono principalmente di piante ad alto fusto e sono in grado di arrampicarsi sugli alberi fino a 15 metri di altezza in cerca di cibo.

Perché i gorilla rischiano l'estinzione

Il bracconaggio è uno dei motivi principali dell'estinzione di questo primate: ancora oggi in alcune aree dell'Africa, infatti, la carne di gorilla è molto ricercata, e alcune parti dell'animale vengono commerciate per farne macabri souvenir. Anche la deforestazione contribuisce alla scomparsa di molti esemplari: l'habitat in cui vivono, infatti, viene distrutto per fare spazio alle colture, per produrre legname o per estrarre dal sottosuolo minerali preziosi, soprattutto il tantalio, utilizzato per realizzare molti apparecchi elettronici (telefonini, computer, ecc).

I gorilla sono animali pacifici che si nutrono di piante, vivono in branco, organizzati praticamente come gli esseri umani (anche se è il capo branco che fa da papà a tutti i cuccioli!). È importante che questo animale venga salvaguardato, anche perché - ma non solo - rappresenta il primate più vicino all'uomo!

TASSONOMIA

Classe: Mammiferi

Ordine: Primates

Specie: Gorilla gorilla

Famiglia: Hominidae

Stato conservazione: in pericolo critico (CR)