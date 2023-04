Il gattuccio, un piccolo squalo

Stampa

Il gattuccio è uno squalo di piccola taglia che vive ovunque nel Mediterraneo e, nell'Atlantico orientale, si incontra dalla Norvegia alla Costa d'Avorio.

Abita tipicamente i fondali sabbiosi, ghiaiosi, fangosi e corallini dalla superficie fino a 400 m di profondità, sebbene sia più comune entro i primi 100 m.

Lungo massimo 80 cm, il gattuccio solitamente non supera i 50 cm di lunghezza. Il corpo è allungato e schiacciato dorsalmente, la bocca è munita di piccoli denti e si trova in posizione ventrale, e gli occhi sono a mandorla. La livrea è di colore bruno chiaro con numerose macchioline scure o bianche sul dorso, i fianchi e le pinne. Il ventre, invece, è biancastro-rosato.

Comportamenti

Scyliorhinus canicula ha abitudini prevalentemente notturne e trascorre le giornate immobile, in attesa che una preda gli passi accanto, oppure si rintana in qualche anfratto fra le rocce. Quando invece è notte diventa più attivo e perlustra il fondale a caccia di molluschi e crostacei, ma può catturare anche piccoli pesci ossei. Di solito i giovani individui preferiscono restare in acque meno profonde e gli adulti si uniscono spesso in piccoli gruppi unisessuali.

È una specie ovipara che si accoppia principalmente durante l'inverno e la primavera in acque profonde per poi spostarsi a profondità inferiori per deporre le uova. Queste, comunemente note come “borsellini della sirena”, sono delle capsule di forma rettangolare che la femmina fissa per mezzo di lunghi prolungamenti (i cirri) alle piante, alle alghe oppure a substrati duri, quali i rami delle gorgonie. Quando i piccoli escono dalle uova misurano circa 9-10 cm. S. canicula è uno squalo completamente innocuo per l'uomo.

Tassonomia

Classe: Condroitti (Pesci cartilaginei)

Ordine: Scyliorhinidae ?

Famiglia: Scyliorhinidae

Specie: Scyliorhinus canicula

Stato conservazione: rischio minimo (LC)