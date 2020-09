L’asino africano, un grande “lavoratore”!

Stampa

Allo stato selvatico l'asino africano - Equus africanus asinus - è presente soltanto in Nord Africa e nella Penisola Arabica, mentre è allevato in tutto il mondo con un gran numero di razze. Gli asini preferiscono i climi caldi e asciutti e, allo stato brado, posso sopravvivere diversi giorni senza bere.

Gli esemplari selvatici sono lunghi mediamente 200 cm, alti al garrese 125 cm e pesano fino 250 kg. Membri del genere Equus spesso possono essere fra loro incrociati per produrre ibridi generalmente sterili. Dall’unione di un asino maschio e una cavalla nasce il mulo, fra una asina e un cavallo, invece, il bardotto.

COMPORTAMENTI

Gli asini sono animali sociali, che formano branchi composti anche da un centinaio di individui di entrambi i sessi, sebbene la dimensione media del gruppo sia di cinque componenti.

Il periodo di gestazione dura solitamente un anno e i puledri, quando nascono, pesano fra gli 8 e i 13 kg e sono svezzati al quinto mese di età. Se in cattività possono vivere fino a 50 anni, allo stato brado la media si abbassa a 25-30 anni.

Sebbene siano stati selezionati e sfruttati dall’uomo soprattutto come animali da lavoro per la loro resistenza fisica, è ormai noto che gli asini sono esseri affettuosi, calmi e pazienti, il che li rende dei compagni perfetti sia per altri animali domestici sia per le persone. Sono comunemente impiegati nella pet-therapy soprattutto con i bambini mentalmente e fisicamente disabili.

TASSONOMIA

Classe: Mammiferi

Ordine: Perissodactyla ?

Famiglia: Equidae

Specie: Equus asinus

Stato conservazione: non valutato (NE)