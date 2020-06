Caratteristiche e curiosità sul Tyrannosaurus Rex

Stampa

Da sempre i dinosauri affascinano studiosi, appassionati e... focusini! Infatti, questi animali estinti da milioni di anni sono sempre nella top ten degli esseri viventi più interessanti. Ecco allora la carta di identità di uno dei più feroci e potenti: il T-Rex !

NOME: Il Tyrannosaurus rex, il "re dei rettili tiranni".

ERA: Cretaceo superiore, circa 70 milioni di anni fa

FAMIGLIA: Saurischi

IL PRIMO RITROVAMENTO

Il genere è stato classificato per la prima volta dal paleontologo Henry Fairfield Osborn nel 1905 . Nel 1915 mostrò al pubblico il primo scheletro di tirannosauro completo al Museo di Storia Naturale di New York. Ma c'era un errore: il tirannosauro da lui ricostruito aveva gli arti di un allosauro che erano più lunghi e dotati di tre dita.

AREE DI RITROVAMENTO

Fossili di T-Rex sono stati rinvenuti resti in America settentrionale (Saskatchewan, Alberta, Montana - Canada - Texas e Wyoming - Usa) e in Asia (Mongolia). Negli ultimi 110 anni sono stati ritrovati in tutto 46 Tyrannosaurus Rex , di cui solo tre sono completi per più del 50%. E sono stati ritrovati dei tessuti molli e delle proteine allo stato fossile.