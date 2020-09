Corre più veloce l’uomo o il dinosauro?

Stampa

Analizzando i resti fossili delle impronte e il peso stimato dei grandi dinosauri (gli scienziati possono solo supporre la reale stazza di questi esseri preistorici), lo zoologo McNeill Alexander ha concluso che un brontosauro di 37 tonnellate potrebbe essere stato atletico quanto un elefante (che di tonnellate, ne pesa al massimo 5).

Gli elefanti, che non possono né galoppare né saltare, corrono fino a 15 chilometri l'ora: mica male per quella stazza! Ecco, immaginate un bestione 8 volte più pesante correre alla stessa velocità!

UOMO VS. DINOSAURO

Un essere umano molto veloce può correre a 45 km l'ora ma solo per pochi metri, mentre arriva al massimo a 35 km l'ora nella gara di atletica dei 100 metri piani. La maggior parte di noi esseri umani, tranquilli e meno atletici, corre invece molto più lentamente, mediamente tra i 10 e i 20 km l'ora, dopo uno scatto iniziale più brillante.

Sempre stando alle ipotesi dello zoologo Alexander, il più leggero triceratopo, pesante "solo" 7 tonnellate, potrebbe essere stato in grado di correre al galoppo, anche se non velocemente quanto un bufalo (che può raggiungere i 55 km/h).

Se un dinosauro ci rincorresse avrebbe molte probabilità di raggiungerci!

Per questo motivo scappare con un dinosauro alle calcagna, sia che fosse un dinamico triceratopo o anche un pacifico e grosso brontosauro, sarebbe stata un'impresa dall'esito decisamente incerto. Tutto sarebbe dipeso dalla nostra condizione fisica e dalla nostra resistenza sul lungo percorso, dal tipo di dinosauro - contro un velociraptor, a meno di non essere Bolt, saremmo spacciati - dalle condizioni del terreno, e fattore non trascurabile, dall'appetito dell'animale!