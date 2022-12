Curiosità animali: un albero di Natale a prova di cane e di gatto | Focus Wild

Stampa

Immagina di osservare un albero di Natale con gli occhi del tuo cane o del tuo gatto : vedresti uno spettacolo di luci scintillanti, di palline, di fili colorati... quasi come avere un luna park dentro casa. In realtà gli alberi di Natale possono nascondere delle insidie per i nostri amici a quattro zampe. Forse ti è già capitato di assistere alla scena di palline rotte per terra col tuo gatto che continua a giocare facendo finta di niente. Per evitare problemi, sia per l'albero sia per il tuo amico peloso, ecco alcuni suggerimenti per un Natale sicuro e a prova di zampa.

Suggerimenti per la sicurezza dell'albero, ma soprattutto del tuo cane o del tuo gatto.

Un cane quando vede un abero, pensa: Toh! Una toilette!

-Il cane ama marcare il proprio territorio e potrebbe scambiare il vostro albero domestico per l'albero di un parco e fare lì i propri bisogni. Per scongiurare questo pericolo puoi utilizzare degli spray atossici dall'odore repellente per gli animali.

-L'albero di Natale perfetto deve anche possedere una base larga e pesante per evitare i temibili ribaltamenti. Potrebbe essere utile assicurare l'albero agganciandolo al muro o al soffitto.

-I regali sotto l'albero sono in attesa del momento magico in cui verranno scartati; momento che potrebbe essere guastato dalla curiosità dei cani e dei gatti e dalla loro voglia spacchettare o addirittura masticare i nostri doni con un po' di anticipo sui tempi. Per questo è meglio metterli in qualche altro posto .

Un Natale "elettrizzante"? Occhio ai fili elettrici, rendili a prova di rosicchiate.

-Le lucine rendono scintillante il nostro albero . Ma c'è una scintilla che non dobbiamo far scoccare: quella elettrica con il nostro gatto e il nostro cane. Per evitare che rosichino i fili è meglio farli passare dentro tubi di protezione .

-Occhio agli aghi di pino nel caso avessi un albero vero. Questi aghi potrebbero essere scambiati dai vostri amici a quattro zampe per nuove crocchette filiformi alquanto indigeste . Sistema alla base dell'albero un telo o un contenitore che raccolga gli aghi dispersi e puliscilo spesso.

-Per i decori una sola parola d'ordine: di materiale infrangibile. Per questo via libera a legno, feltro e cartone, NO VETRO . Controlla che le vernici utilizzate siano atossiche : i cani potrebbero mettere gli addobbi in bocca scambiandoli per giocattoli.

Infine una regola per tutti: addobba i rami più alti e lascia spogli quelli più bassi a portata di zampa.





