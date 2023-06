Perché a volte i cani mangiano l’erba?

Stampa

Cani che mangiano i fili d'erba delle aiuole si vedono da sempre, ma un'unica spiegazione a questo fenomeno non c'è. Andando con ordine, però, eccone tre, dalle meno probabili alla più accreditata.

C'è chi dice che i cani mangino l'erba semplicemente perché gli piace , un po' come noi mangiamo l'insalata, ma questa, tra le teorie, è sicuramente quella con meno valenza scientifica.

Altri sostengono che lo facciano perché nella loro dieta manca un nutriente organico , ma anche questa non convince.

Infine, la motivazione più valida è che i cani mangiano l'erba quando hanno mal di stomaco!



In caso di indigestione , infatti, il quattro zampe amico dell'uomo mangia l'erba perché questa lo aiuta a depurarsi in modo naturale . Non c'è da preoccuparsi, dunque, se il nostro cane mangia l'erba, perché ciò che lo muove è l'istinto: l'erba, per il nostro quattrozampe, è più o meno come il bicarbonato che noi esseri umani prendiamo dopo un pranzo... un po' troppo ricco!

Se il vostro cane mangia l'erba troppo spesso , però, potrebbe essere il segno che c'è qualcosa che non va nel suo intestino e sarebbe quindi meglio portarlo dal veterinario.

