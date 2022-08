Lo sapevi che | Cosa dare da mangiare, d’estate, ai cani e ai gatti

Stampa

Cosa mettere nella ciotola di cani e gatti dei nostri amici a quattro zampe? Ecco alcuni consigli per questa calda estate del 2022!

1) Non preoccupatevi se i vostri animali mangiano meno o perdono un po' di peso: è normale d'estate. I nostri amici a quattro zampe, non potendo avventarsi su gelati e frutta fresca, optano per pasti ridotti, magari consumati di sera quando c'è meno caldo.

2) Scegliete del cibo umido. Ma attenzione: attenti a non lasciarlo troppo nelle ciotole, può marcire e causare problemi anche seri alla salute dei vostri amici... intossicandoli! Se il gatto non ama tanto il cibo umido, premuratevi di aumentare la quantità d'acqua.



3) Durante i viaggi portate sempre con voi una ciotola per l'acqua e un asciugamano umido per rinfrescare i vostri amici.

4) Non fate mangiare i vostri cani liberamente alle grigliate e ai picnic a cui andrete. Alcuni alimenti possono essere davvero pericolosi per loro anche se super gustosi per noi!



5) Frutta sì o frutta no? Dipende dai gusti e dal fatto che, ad esempio, i cani non sono abituati a mangiare alimenti troppo freschi, quindi è meglio abituarli gradualmente. Ci sono gatti che vanno davvero pazzi per l'anguria ma, a differenza dei cani, sono animali prettamente carnivori quindi potrebbero risentire di un'alimentazione con verdure.

6) Non riducete cibi grassi a svantaggio di quelli molto proteici che in estate possono essere ridotti. L'importante è che l'apporto calorico degli animali non vari!



7) Mai dare il gelato a cani e gatti. Il cane non lo digerisce e per il gatto può essere dannoso.



8) State attenti che il gatto non beva acqua stagnante e che gli animali stiano lontani da alcune alghe, quelle blu-verdi, particolarmente tossiche per loro!

E infine, buone vacanze!