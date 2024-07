Cosa fare se ti morde un ragno e quando dovresti preoccuparti

Stampa

Shutterstock

Se trascorri tanto tempo all'aria aperta, com'è giusto che sia, in mezzo a cespugli o siepi potresti incontrare qualche ragnetto. Non preoccuparti troppo, in Italia le specie davvero pericolose per l'essere umano sono solo tre. È però possibile che disturbandolo, anche senza fare apposta e senza nemmeno accorgertene, il ragno reagisca mordendoti. Principalmente come forma di difesa perché si è sentito minacciato dalla tua presenza e dal tuo essergli forse troppo vicino. Cosa dovrai fare allora se ti morde un ragno?

Il morso del ragno si chiama anche aracnidismo. Questa parola un po' difficile da pronunciare deriva da aracnide, ovvero la classe di cui fanno parte tutte le oltre 42.000 specie di ragno presenti sul nostro Pianeta. Pensa che di queste, "solo" 200 sono davvero pericolose per l'uomo. Un concetto da tenere a mente infatti è che tutti i ragni sono velenosi, ma il loro veleno deve risultare tossico per insetti o piccoli animaletti. Gli esseri umani sono animali troppo grossi perché possano davvero essere avvelenati da un aracnide. E infatti nel 98% dei casi, i sintomi del morso sono solo dolore e gonfiore e se ne vanno da soli dopo un giorno al massimo. Pensa che a volte il ragno evita di inserire del veleno nel suo morso, perché sa che non ne varrebbe la pena e gli costerebbe troppa energia. In quei casi si parla di "dry bite", morso secco.

Sono più in pericolo invece le persone allergiche, esattamente come accade nel caso delle api, e chi ha avuto la sfortuna di incontrare una delle tre specie davvero velenose per l'uomo che troviamo anche in Italia: ragno violino, tarantola e malmignatta o vedova nera mediterranea. Vediamo però cosa devi fare se ti morde un ragno comune:

Cosa succede se ti morde un ragno

Di solito, il morso del ragno si verifica quando la tua pelle e l'aracnide si trovano a stretto contatto. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di una forma di difesa da quella che lui avverte come una minaccia. Magari stai passando una mano tra i cespugli e non ti sei accorto quella piccola ragnatela, o hai infilato una scarpa e non sapevi che un ragno vi si era appena stabilito. Insomma, di sicuro non lo hai infastidito di proposito, ma lui si è comunque spaventato e non ha trovato vie di fuga per scappare, così è passato all'attacco.

In realtà, non è del tutto corretto parlare di "morso" dal momento che questo animale non ha denti ma due chelicheri, una formazione tipica della bocca di alcuni organismi. Consistono in una parte basale dove sono contenute anche le ghiandole velenifere e i muscoli che fanno scattare le zanne fino ad avvolgerti. Le zanne, una per chelichero, sono aculei che possono penetrare in profondità nella tua pelle, ma che di norma servono per uccidere le prede.

I sintomi del morso di ragno

I sintomi del morso di ragno sono simili a quelli di una puntura di insetto. Avvertirai prima di tutto dolore e bruciore e poi noterai un leggero gonfiore e un arrossamento nell'area colpita. Nella maggior parte dei casi, queste manifestazioni scompaiono da sole nel giro di 24 ore circa e senza lasciare nessuna ripercussione.

Diverso è il caso in cui tu possa manifestare una qualche allergia o forma di tossicità al veleno del ragno. Se quindi inizi ad avere nausea e ti sale anche la febbre, è meglio se i tuoi genitori ti accompagnano subito al pronto soccorso.

Sintomi ancora più gravi sono, ad esempio, aritmia cardiaca, cioè un battito irregolare del cuore, salivazione aumentata, un senso di disorientamento e spasmi. Il veleno infatti può indurre, in casi rari, una seria reazione neurotossica.

Cosa fare se ti morde un ragno

Se un ragno ti morde e te ne accorgi subito, potrebbe essere utile cercare di capire di che tipo di aracnide si tratti. Se ti è possibile, scatta una fotografia e poi fai una ricerca, facendoti aiutare dai tuoi genitori. Sono informazioni che tornano utili nel caso in cui dovessi andare al pronto soccorso.

Dopodiché, in realtà, non c'è molto da fare:

utilizza degli impacchi con il ghiaccio o il ghiaccio secco che trovi in farmacia per lenire il dolore;

o il ghiaccio secco che trovi in farmacia per lenire il dolore; lava la ferita con acqua e sapone per scongiurare il pericolo di infezioni;

per scongiurare il pericolo di infezioni; fai attenzione a tutti i sintomi che compaiono e avverti subito i tuoi genitori se non ti senti bene.

Cosa non fare se ti morde un ragno

Alcuni rimedi che magari ti hanno svelato i tuoi nonni o un tuo amico potrebbero non essere utili e a volte anche dannosi. Se ti morde un ragno quindi ci sono alcune cose che non dovresti fare, ad esempio:

incidere la zona del morso, perché potresti rischiare un'infezione

del morso, perché potresti rischiare un'infezione grattarti la zona del morso anche se inizia a prudere

la zona del morso anche se inizia a prudere usare un disinfettante troppo aggressivo

non assumere farmaci fino a quando non te lo dice un medico

Quando preoccuparsi

Di solito i sintomi del morso del ragno compaiono tra le 2 e le 6 ore successive all'incontro. Se in quel periodo di tempo hai notato solo le manifestazioni classiche, come dolore, gonfiore e arrossamento, dovrai solo aspettare che si risolvano da sole. Se invece sono comparsi anche febbre, nausea, senso di confusione e vertigini, una reazione cutanea generalizzata simile all'orticaria e il tuo cuore ha accelerato i battiti, allora dovresti dirlo ai tuoi genitori e andare subito al pronto soccorso.

Come si cura il morso di un ragno

Come già abbiamo ripetuto diverse volte, nella maggior parte dei casi non serve una cura. A volte, quando i sintomi non spariscono da soli, il medico potrebbe suggerirti alcuni farmaci e, in particolare, una crema a base di cortisone che riduce l'infiammazione o una lozione antistaminica per ridurre la reazione immunitaria da parte del tuo corpo. Se poi sospetta una possibile infiammazione batterica, potrebbe prescriverti un antibiotico.

L'importante è non assumere mai farmaci se non lo ha consigliato il medico del pronto soccorso o il tuo pediatra.

FONTE: Msd Manuals;