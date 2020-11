Cosa fanno gli animali nella stagione fredda? Vanno in letargo!

Stampa

Shutterstock

Il letargo è uno stratagemma della natura che aiuta certi animali a superare i mesi più freddi dell'anno. Molti credono che sia semplicemente un lungo sonno, ma non è solo questo.

COS'È IL LETARGO?

Si tratta di un cambiamento fisiologico radicale delle abitudini dell'animale che lo porterà a sopravvivere in "risparmio energetico" fino alla successiva primavera.

In natura sono tanti i fenomeni di "letargo", ovvero di rallentamento o totale stop alle attività: anche gli alberi, per esempio, cercano di ridurre al minimo il dispendio energetico perdendo le foglie e facendo spuntare le gemme che si apriranno soltanto a primavera!

Per quanto riguarda gli animali invece, il letargo letargo consiste in un lungo periodo di sonno durante il quale l'organismo di queste creature riduce al minimo la propria attività (es: respirazione lenta, battito cardiaco decelerato ecc...) in modo da poter sopravvivere anche senza fare assolutamente nulla!

DIFFERENTI STRATEGIE

Non tutti gli animali cadono in letargo, ce ne sono alcuni che cambiano semplicemente stile di vita.

Un esempio è lo scoiattolo: fa scorta di cibo che nasconde in diversi depositi, poi si costruisce una comoda tana dove trascorrere l'inverno dormendo a lungo. Di tanto in tanto, però, esce per andare a prelevare il cibo che aveva accumulato!

Vi sono poi animali che del letargo proprio non sentono il bisogno, come i passeri e molti altri uccelli non migratori, le anatre, altri che dormono di giorno ma sono attivi di notte, come i cinghiali, i cervi, i camosci, i caprioli e le lepri.

Ma quali sono i più dormiglioni?

Scoprili con noi!

CLICCA SUL LINK PER SCOPRIRE TUTTO SUL LETARGO DEL GHIRO!

CLICCA SUL LINK PER SCOPRIRE TUTTO SUL LETARGO DELLA MARMOTTA!

CLICCA SUL LINK PER SCOPRIRE TUTTO SUL LETARGO DEL RICCIO!

Lo hai mai notato? Ai primi freddi anche il tuo gatto dorme di più!