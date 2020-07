Otto consigli per difendere i gatti dal caldo estivo

Stampa

Le razze feline più a rischio caldo sono quelle a pelo molto folto. Esempi? Maine Coon, il Norvegese delle foreste e soprattutto il Persiano, non solo per la folta pelliccia ma anche per il musetto schiacciato che impedisce loro di disperdere bene il calore!

Il caldo in realtà è una sofferenza per tutti i nostri a-mici gatti!

Ecco, allora, otto consigli per rendere la loro estate più vivibile e confortevole. Consigli che vanno bene anche per i cani e, con le giuste distinzioni, anche per noi esseri a due zampe!

LE OTTO REGOLE DEL MICIO AL FRESCO

1) Acqua fresca cambiata regolarmente: che sia fresca ma non fredda, e preferibilmente corrente, perché più pulita, e non stagnante in un recipiente.

2) Se possibile, usate un ventilatore al posto dell'aria condizionata: il ventilatore va orientato verso l'alto, per creare uno spostamento d'aria che non sia traumatico per il micio. Attenzione anche al rischio raffreddori.

3) Zampette bagnate: i polpastrelli servono ai gatti per abbassare la loro temperatura corporea. Per questo è buona pratica bagnar loro le zampe con acqua fresca o con un panno umido.

4) Attenzione alla macchina: non lasciate i gatti (o i cani!) soli nell'abitacolo dell'auto senza che ci sia una corretta aerazione. Nemmeno per pochi minuti e nemmeno con il finestrino abbassato. Il rischio del colpo di calore è dietro l'angolo!



5) Dare un taglio: se il pelo è troppo lungo, può essere una buona idea accorciarlo un po'. Ma non troppo: la pelle dei gatti a pelo chiaro è altrettanto chiara e per questo la possibilità di scottarsi, se il pelo è troppo corto, aumenta.

6) Tende e persiane chiuse e tapparelle abbassate: nelle ore più calde è meglio che i gatti si trovino in un ambiente fresco e ombreggiato.



7) Cuccia sopraelevata: sollevare la cuccia di qualche centimetro per risparmiarsi un po' di calore del pavimento e permette la circolazione dell'aria.

8) Occhio all'alimentazione: prediligere gli alimenti non secchi o creare per loro degli speciali ghiaccioli. Dite alla mamma di mettere del brodo di manzo, pollo o pesce e pezzetti della carne corrispondente dentro un contenitore in plastica della misura adatta alla bocca del vostro micio oppure mettere a congelare dell'acqua con pezzetti di frutta.