Cinque curiosità sulla Giornata mondiale del lombrico!

Il lombrico è probabilmente una delle creature più affascinanti del regno animale. Ne era convinto anche Charles Darwin, che, oltre a essere celebre per opere come L'origine delle specie (1859) e L'origine dell'uomo (1871), dedicò la sua ultima pubblicazione proprio a questo umile essere.

Nel suo libro La formazione della muffa vegetale attraverso l'azione dei vermi (1881), Darwin descriveva l'importanza dei lombrichi nel migliorare il suolo. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, quest'opera ebbe un grande successo vendendo più copie di tutti i suoi precedenti lavori, probabilmente anche grazie alla passione degli inglesi per il giardinaggio.

Gli ingegneri dell’ecosistema

I lombrichi sono fondamentali per mantenere la salute e l'equilibrio del nostro ecosistema. Sono infatti conosciuti anche come “ingegneri dell'ecosistema” perché scompongono la materia organica: piante morte, foglie e feci di insetti, contribuendo così a rendere il suolo fertile. Un terreno sano è essenziale per coltivare cibo e garantire acqua pulita. Tuttavia, queste preziose creature stanno affrontando una minaccia crescente a causa delle inondazioni legate ai cambiamenti climatici.

Cinque curiosità sul lombrico e come prendersene cura

Il professor Mark Hodson dell'Università di York ci svela cinque curiosità su queste creature e alcuni consigli su come proteggerli:

Antigelo naturale: I lombrichi che vivono in ambienti molto freddi, vicini al polo nord, hanno una sorta di "antigelo biologico" nel corpo per evitare il congelamento.

Ermafroditi: I lombrichi sono ermafroditi, il che significa che possiedono sia organi maschili che femminili.

Clonazione: Alcune specie di lombrichi sono in grado di riprodursi creando cloni di se stessi.

Voracità: I lombrichi possono consumare fino al 30% del loro peso corporeo in un solo giorno. Sarebbe come se un bambino di dieci anni mangiasse circa 125 Big Mac in un giorno!

Respirazione cutanea: I lombrichi respirano attraverso la pelle, il che permette loro di sopravvivere anche sott'acqua.

Come proteggere il lombrico

Per aiutare i lombrichi a prosperare, evita di scavare troppo il terreno, poiché ciò potrebbe danneggiare il loro habitat. Inoltre, assicurati che il suolo contenga molta materia organica, che costituisce il loro cibo. Un buon modo per farlo è aggiungere compost ai tuoi vasi o al giardino.