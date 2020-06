Che cos’è il petrolio? Dieci curiosità

Stampa

Sapresti dire che cos'è Il petrolio? E' un liquido nero, ok, e serve per produrre molte cose come il combustibile per riscaldarci, la benzina delle automobili e perfino la plastica. Ok, ma... da cosa è formato quel liquido nero?

Quando saprai che cos'è il petrolio davvero, rimarrai stupito: pensa, infatti, che il petrolio è un combustibile fossile naturale che si trova sotto la superficie terrestre ed è formato dalla decomposizione di grandi quantità di organismi viventi che in milioni di anni si fossilizzano. A causa del calore e della pressione intensi a cui sono sottoposti sotto terra, questi resti organici presentano grandi quantità di carbonio e danno vita al petrolio. Quali sono gli esseri viventi che con i secoli si trasformano in petrolio? Principalmente sono alghe, piante, batteri e plancton.

Quindi si, hai capito bene che cos'è il petrolio: sono organismi viventi fossilizzati e intrappolati in profondità sotto la crosta terrestre. Una volta estratto dal terreno con le trivellazioni,- viene "raffinato", cioè pulito e trasformato in diversi tipi di prodotti.

Dieci curiosità sul petrolio

Alcuni prodotti derivati dal petrolio sono: la plastica, l'asfalto, il combustibile per le auto (benzina) e per il riscaldamento; anche alcune parti dei veicoli sono realizzati con materiali derivati ​​dal petrolio.

2. Dove si trova: Le riserve di petrolio sono serbatoi di petrolio intrappolati dalla roccia in profondità sotto la terra. Si trovano in tutto il mondo.

3. Il petrolio ha un'unità di misura tutto suo: il barile. Un barile di petrolio è di circa 100-200 litri.

4. Alcune delle più grandi aziende del mondo sono coinvolte nell'estrazione e nella lavorazione del petrolio. I paesi che hanno all'attivo tanti cantieri, si sono riuniti in un'organizzazione che si chiama OPEC: Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC).

5. Esistono diversi modi per classificare il petrolio. Uno è la geografia, cioè dove viene trovato ed estratto; poi c'è l'API, che misura la densità dell'olio e infine la misurazione del contenuto di zolfo del petrolio che descrive il petrolio come "dolce" (basso contenuto di zolfo) o "acido" (alto contenuto di zolfo).

6. Come si fa a trovare il petrolio? Gli ingegneri usano attrezzature sofisticate, compresi i satelliti, per trovare potenziali riserve di petrolio sotto la terra ferma ma anche sotto gli oceani. C'è anche chi perfora un'area andando un po' a fortuna, senza cioè prove certe che là sotto ci sia il petrolio: questa pratica si chiama wildcatting (tradotto in italiano: fare il gatto selvatico): è un termine usato per descrivere le operazioni rischiose negli affari, anche in altri campi.

7. Perché il petrolio è nemico dell'ambiente. II processo di estrazione del petrolio e di creazione dei prodotti derivati dal petrolio sono tossici per l'ambiente, perché la perforazione provoca troppo spesso perdite ingenti nei mari e negli oceani.

In generale, l'uso di petrolio ha un impatto negativo sull'ambiente perché il carbonio rilasciato nell'atmosfera aumenta le temperature ed è associato al riscaldamento globale. Inoltre, molti prodotti creati con derivati ​​del petrolio, come la plastica, non sono biodegradabili, non in tempi rapidi.

8. La parola petrolio deriva dal latino petra , che significa "roccia", e oleum , che significa "petrolio".

9. Quando pensi al petrolio, ti viene subito in mente un liquido oleoso nero intenso, ma esiste anche il petrolio marrone, o con tonalità rosse, gialle o verdi in base alla sua composizione chimica.

10. Ci sono alcuni luoghi in cui il petrolio non è intrappolato sottoterra, filtra dalla superficie, come Yenangyaung, una zona della Birmania.