Quali sono i cani più famosi nel cinema?

Pronti a conoscere le grandi star canine? Pensate che alcune di loro hanno anche lasciato la zampa sulla Hollywood Walk of Fame, la strada di Hollywood piastrellata di stelle con i nomi delle celebrità dello spettacolo. Ecco i cani più famosi del cinema.

I PRIMI A SCODINZOLARE IN SCENA: RIN TIN TIN, STRONGHEART E LASSIE

Il primo cane a recitare al cinema fu Rin Tin Tin, un pastore tedesco con una storia davvero particolare e affascinante: venne trovato da Lee Duncan, un soldato americano, in un canile bombardato durante la Prima Guerra Mondiale in Francia. Duncan lo portò a Los Angeles, lo tenne con sé e lo addestrò in alcuni numeri da circo. Proprio qui il produttore cinematografico Darryl F. Zanuck lo notò, lo scritturò e lo lanciò con il film Where The North Begins nel 1923. Da quel momento, Rin Tin Tin divenne protagonista di film, fiction e fumetti per ragazzi e la sua zampa è finita sulla Walk of Fame di Hollywood.

Altra star del grande schermo è Strongheart, il nome cinematografico del pastore tedesco von Etzel Oeringen che dovette abbandonare la carriera da cane poliziotto per recitare in numerosi film, tra cui un adattamento nel 1925 di Zanna Bianca. Gran parte dei suoi film è andata però perduta. Ma tra quelli più conosciuti con un cane c'è senza dubbio “Torna a casa Lassie!”: il film fu realizzato nel 1943, tratto dal libro per ragazzi che portava lo stesso titolo e che era stato venduto in milioni di copie e tradotto in ben 26 lingue. Il successo del film in Italia fu tale che per decenni la razza canina collie (o pastore scozzese) venne chiamata proprio “Lassie”, come il cane protagonista.

UGGIE, IL CANE DA OSCAR

Uggie è il nome del Jack Russell Terrier che nel 2012 per la sua interpretazione nel film The Artist ha portato a casa il Palm Dog al Festival del Cinema di Cannes e il Golden Collar Award. Purtroppo, la piccola star è venuta a mancare nel 2015: aveva 13 anni ed era malato di tumore. Tuttavia, la sua impronta è impressa nella Walk of Fame di Hollywood a ricordare le sue grandi capacità cinematografiche.

JERRY LEE, IL CANE POLIZIOTTO

Un Poliziotto a quattro zampe è il titolo della commedia del 1989 con protagonisti il detective della polizia Michael Dooley e il cane poliziotto Jerry Lee. L’incontro tra i due non sarà all'inizio tutto rosa e fiori, ma pian piano cominceranno a capirsi e a collaborare, diventando davvero affiatati.