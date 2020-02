Baci animali: ecco come la natura celebra l’amore

Stampa

Due bertucce in situazione... "Cheek to cheek"!

Ebbene sì, i baci animali sono una realtà!

Anche i nostri amici a quattro (o due) zampe infatti si scambiano effusioni che, proprio come negli umani, trasmettono vicinanza e affetto tra i partner. Certo, lo scopro di questo tipo di amore è perlopiù la riproduzione per continuare la specie, ma questo non significa che tra gli animali non possano svilupparsi legami speciali

Esistono infatti specie in cui il partner scelto dura per tutta la vita.

L'esempio più famoso è dato dai pappagalli "inseparabili" (Agapornis Selby) che spesso vendiamo venduti a coppie nei negozi di animali: se per sbaglio uno dei due uccellini dovesse perdersi o morire, l'altro non sopravviverebbe a lungo.

Ma non sono i soli!

Nonostante la nome, anche molti lupi sono animali fedeli ad un solo compagno (o compagna) e perfino i poco ben auguranti urubù - o avvoltoi - dalla testa nera (Coagyps atratus) mantengono la coppia per tutta la vita.