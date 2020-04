Regno animale: esistono i fossili viventi?

Credits: Ipa-agency

Gli squali sono considerati dei fossili viventi: per centinaia di milioni di anni non hanno avuto bisogno di cambiare. Questa teoria, però, ora viene messa in dubbio. Uno studio condotto dai ricercatori dell’American Museum of Natural History di New York ha confrontato i resti fossili di uno squalo di 325 milioni di anni fa con uno squalo attuale, scoprendo grandi differenze nella struttura delle branchie. Sembra poco, ma è sufficiente per dire che gli squali, come li conosciamo oggi, sono arrivati in tempi relativamente recenti.