Il basilisco non è solo una creatura mitologica

Stampa

Ecco il basilisco piumato in corsa.

Da sempre l'uomo crea miti con animali irreali, frutto sì della fantasia ma anche di incroci di animali realmente esistenti (hai presente la chimera?). Viceversa, l'uomo ha anche attribuito nomi mitologici a creature reali, come nel caso del basilisco.

UN MOSTRO... VERO

Nella mitologia, il basilisco (il cui nome deriva dal greco e significa "piccolo re") era il re dei serpenti, dall'aspetto di rettile con testa di gallo, velenosissimo e capace di pietrificare un uomo con lo sguardo.

In realtà il basilisco (Basiliscus plumifrons) è una lucertola di circa 60 cm di lunghezza che vive negli ambienti fluviali delle foreste del Centro/Sud America. La sua caratteristica principale non è l'essere letale, ma saper correre sull’acqua per sfuggire ai predatori: per questo si è meritata l'altisonante soprannome di Lucertola di Gesù Cristo!

Guarda il basilisco piumato in corsa.

Come fa a compiere questo “miracolo”? Muovendo rapidamente le grandi zampe posteriori i cui piedi, dotati di frange squamose, sbattendo formano bolle d’aria tra le dita e l’acqua, consentendo così al basilisco di percorrere parecchi metri come se camminasse su un salvagente naturale, alla velocità incredibile di 10 km/h.

Foto (Contrasto), fonte Focus Wild